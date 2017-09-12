ЕС и Великобритания возобновят переговоры по Brexit на неделю позже

ЛОНДОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Следующий раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) начнется 25 сентября, что на неделю позже ранее запланированной даты. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в профильном министерстве Соединенного Королевства.

"Великобритания и Европейская комиссия сегодня совместно решили начать четвертый раунд переговоров 25 сентября", - сообщили в ведомстве. "Обе стороны приняли решение относительно этой даты дискуссий между высокопоставленными официальными лицами, признав, что требуется больше времени для консультаций, которые дадут переговорщикам необходимую гибкость для того, чтобы добиться прогресса на сентябрьском раунде", - добавил представитель министерства.

В британском правительстве на стали комментировать сообщения СМИ о том, что начало переговоров было скорректировано с учетом графика британских политических событий, а именно намеченной на 21 сентября речи премьер-министра Терезы Мэй. Британские газеты пишут, что в этот день глава кабинета министров сделает важные заявления по теме Brexit. В канцелярии британского премьера эту информацию также не подтверждают.