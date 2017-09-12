Могерини назвала санкции СБ ООН в отношении КНДР правильным шагом

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Резолюция Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против КНДР из-за ракетно-ядерной программы Пхеньяна - это правильный шаг на пути к мирному урегулированию северокорейского кризиса. Об этом заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, подчеркнув, что военный удар по Корейскому полуострову недопустим в виду непредсказуемости последствий.

"Международное сообщество сделало правильную вещь несколько часов назад, ужесточив давление на Северную Корею, при этом одновременно призывая к мирному разрешению кризиса посредством заслуживающего доверия политического диалога. Усиление экономического давления, санкций и сохранение двери диалога открытой: это - путь, следовать которому ЕС изо всех сил призывал все предшествующие месяцы", - сказала она, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Как подчеркнула Могерини, это решение СБ ООН поддерживают все члены Евросоюза, и согласование единой позиции между странами - членами сообщества, а также странами ЕС, входящими в Совбез ООН, стало "отличным упражнением в единстве и координации". "Мы имплементируем новые санкции ООН, как делали это и ранее; мы будем работать над тем, чтобы все наши международные партнеры поступили так же, чтобы обеспечить максимальный уровень эффективности экономических мер; наконец, мы продолжим начатое на минувшей неделе обсуждение дополнительных европейских санкций, которые добавятся к действиям, согласованным Советом Безопасности, и окажут максимальное давление на Северную Корею", - указала она.

При этом глава европейской дипломатии особо отметила, что Европа поддерживает исключительно политический путь урегулирования текущей конфликтной ситуации. "Санкции - это инструмент, чтобы открыть путь к началу политического процесса. Путь, который сейчас, к сожалению, не работает", - продолжила Могерини, добавив, что для европейцев "главная цель - денуклеаризация Корейского полуострова, что может быть достигнуто только дипломатическим путем".

"Нет военного пути выхода из этого кризиса - мы заявляли об этом с самого начала, и рады видеть, что СБ ООН того же мнения. Атака - военная атака - была бы бессмысленной и вредоносной, поскольку она легко бы могла перерасти в крупномасштабный конфликт. Его последствия были бы совершенно непредсказуемы и наверняка трагичны для людей на Корейском полуострове, для региона, и, весьма вероятно, для всего мира", - заявила Могерини.