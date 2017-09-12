Полиция Барселоны эвакуирует людей из собора Саграда Фамилия

МАДРИД, 12 сентября. /ТАСС/. Полиция Барселоны начала во вторник эвакуацию людей из собора Саграда Фамилия в рамках антитеррористической операции. Об этом она сообщила на своей официальной странице в сети Twitter. Эвакуация из храма и расположенных вокруг него магазинов проводится в целях предосторожности, отмечают правоохранительные органы. Ранее во вторник собор был оцеплен для проведения проверки.

Hemos activado el servicio TEDAX para hacer comprobaciones con una furgoneta estacionada en el entorno de la Sagrada Família — Mossos (@mossos) 12 сентября 2017 г.