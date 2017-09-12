72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке

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ООН, 12 сентября. /ТАСС/. Очередная, 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась во вторник в штаб- квартире всемирной организации в Нью-Йорке.
О начале годового цикла работы объявил председатель сессии Мирослав Лайчак.
"Я объявляю открытой 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи", - сказал он, ударив молотком. После этого Лайчак предложил делегациям 193 стран-членов ООН провести минуту молчания "для молитвы и размышлений".