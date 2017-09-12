Шульц назвал германскую правую партию "позором для страны"

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БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Кандидат в канцлеры ФРГ социал-демократ Мартин Шульц подверг жесткой критике правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ).
"Это партия провокаторов. Они не предлагают никакой альтернативы для Германии, они - позор для нашей страны", - заявил во вторник в эфире телеканала ZDF председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
АдГ появилась в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию заботила в основном лишь экономическая повестка, однако по мере углубления миграционного кризиса в ФРГ и в ЕС эта политическая сила начала наращивать рейтинги именно на теме беженцев, противопоставляя себя политике правительства Ангелы Меркель. Сейчас АдГ представлена в большинстве региональных парламентов. Ее рейтинг колеблется в диапазоне 8-11%.
Выборы в нижнюю палату германского парламента - Бундестаг - состоятся 24 сентября. Согласно опросам общественного мнения, лидирует политический блок Ангелы Меркель - Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы.