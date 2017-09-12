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Президент Сербии встретится на ГА ООН с президентом США и главой МИД РФ

Международная панорама
12 сентября, 22:56 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 12, сентября. /ТАСС

Александар Вучич также планирует встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом

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БЕЛГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич намерен в рамках Генассамблеи ООН встретиться с президентом США Дональдом Трампом, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

"На Генеральной Ассамблее я проведу встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. У меня также будет несколько минут беседы с президентом США Дональдом Трампом, надеюсь, я смогу использовать эти несколько минут в интересах нашей страны", - сказал Вучич во вторник в обращении к нации.

Очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась во вторник в Нью-Йорке. На встрече назначат членов комитета по проверке полномочий - структуры, которая занимается аккредитацией делегаций стран.

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Персоны
Трамп, Дональд Вучич, Александар Могерини, Федерика Эрдоган, Реджеп Тайип Лавров, Сергей Викторович
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