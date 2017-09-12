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Полиция объявила, что тревога у собора Саграда Фамилия была ложной

Международная панорама
12 сентября, 23:03 дата обновления: 12 сентября, 23:48 UTC+3 ТАСС

Подразделение саперов проверило припаркованный у собора подозрительный фургон, и не нашло в нем ничего опасного

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ТАСС, 12 сентября. Объявленная во вторник вечером тревога у собора Саграда Фамилия оказалась ложной. Об этом сообщила каталонская полиция на своей официальной странице в сети Twitter.

Подразделение полицейских саперов TEDAX проверило подозрительный фургон, припаркованный у собора, и не нашло ничего опасного.

"Команда TEDAX завершила проверку вокруг Саграда Фамилия, это была ложная тревога, - отмечается в сообщении полиции. - Ситуация нормализовалась".

Ранее во вторник полиция Барселоны сообщила, что она оцепила собор Саграда Фамилия и начала эвакуацию людей в рамках антитеррористической операции. "Подозрительный фургон, в котором находились два человека, был замечен в непосредственной близости от Саграда Фамилия, и это стало причиной эвакуации людей из этого района", - пояснила полиция в Twitter. В связи с инцидентом никто не был задержан.

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