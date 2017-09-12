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Госдеп: США обеспокоены участием Ирана в переговорах в Астане в качестве гаранта

Международная панорама
12 сентября, 23:53 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, сентября. /ТАСС

В американском внешнеполитическом ведомстве уверены, что действия Ирана в Сирии "подогревают конфликт"

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ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США подтвердил, что исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Дэвид Саттерфилд возглавит американскую делегацию на международной встрече по Сирии в Астане, а также выразил обеспокоенность в связи с тем, что Иран участвует в астанинском процессе в качестве страны - гаранта режима прекращения боевых действий в Сирии. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

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"США по-прежнему обеспокоены тем, что Иран участвует [в переговорах] в качестве гаранта астанинского процесса. Действия Ирана в Сирии и безоговорочная поддержка режима [президента Сирии Башара] Асада подогревают конфликт и усугубляют страдания простых сирийцев", - утверждается в заявлении.

В переговорах в Астане по Сирии принимают участие страны - гаранты прекращения боевых действий (Россия, Турция и Иран), делегации правительства и вооруженной сирийской оппозиции, а также ООН, Иордания и США в качестве наблюдателей.

Ранее пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана сообщила, что делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ Александр Лаврентьев, делегацию правительства Сирии - постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари. Как в свою очередь сообщил ТАСС представитель Высшего комитета по переговорам (ВКП) Яхья аль-Ариди, в качестве главы делегации вооруженной оппозиции выступит один из командиров так называемой Свободной сирийской армии (ССА) Ахмед Берри.

В ходе встречи в рамках Астанинского процесса планируется рассмотреть ряд документов, регламентирующих деятельность сил контроля деэскалации, и продолжить работу над согласованием состава сил контроля в Идлибе. Кроме того, ожидается, что стороны примут совместное заявление о гуманитарном разминировании исторических памятников в Сирии, включенных в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также обсудят другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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Асад, Башар Хафез
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