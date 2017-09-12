СМИ: Болгария рассматривает Россию как внешнеполитическую угрозу

СОФИЯ, 12 сентября. /ТАСС/. Болгарское правительство рассматривает Россию как одну из внешнеполитических угроз для своей страны. Об этом говорится в докладе о состоянии национальной безопасности в 2016 году, принятом правительством и отправленном на утверждение в Народное собрание (парламент) Болгарии, сообщает газета "Сега".

Газета подчеркивает, что "впервые правительственный документ содержит столь острую критику Москвы". "Действия России являются источником региональной нестабильности и угрожают нашей основной цели - единой, свободной и мирной Европе. Нарастают угрозы безопасности не только в Балтийском и Черном морях, но и в восточной части Средиземного моря, где Россия усиливает свои военные способности и увеличивает военную активность", - отмечено в документе, подписанным главой правительства Бойко Борисовым.

"Сега" отмечает, что авторы доклада уделяют серьезное внимание России "в основном в негативном плане". В нем говорится, что "интенсивное усиление и модернизация российских военных способностей на территории незаконно аннексированного Крымского полуострова, продолжающиеся действия по его интеграции в экономику, социальную и политическую жизнь России, расширяют выход этой страны в акваторию Черного моря, ведут к нарушению геостратегического и военного баланса в Черноморском регионе". Проблемой в докладе названо и ухудшение отношений между Россией и НАТО, Россией и ЕС.

Болгарские эксперты полагают, что "Россия избирательно выполняет фундаментальные международные договоры в области контроля над оружием", не считается с территориальной целостностью независимых государств, ведет информационную войну и массово использует гибридные стратегии, подрывающие доверие и мешающие принимать решения, связанные с обеспечением безопасности Европы".