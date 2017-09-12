В Белом доме не исключают, что экс-глава ФБР мог нарушить закон

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми мог нарушить закон, и президент США Дональд Трамп был абсолютно уверен в необходимости уволить его. Об этом во вторник на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Заданный ей вопрос был связан с высказываниями бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона о том, что увольнение Коми стало ошибкой. "Я думаю, все знают о позиции президента по этому вопросу", - ответила Сандерс, заметив, что Трамп был "на 100% прав", уволив директора ФБР.

"Его действия были неприемлемыми и, не исключено, могли быть незаконными", - продолжила она, обвинив Коми в политизации расследования в отношении экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Представитель Белого дома указала на то, что Коми передавал прессе закрытую правительственную информацию за несколько недель до своего увольнения.

При этом Сандерс отказалась отвечать на вопросы о том, не настаивает ли Трамп на привлечении Коми к ответственности. По ее словам, это решение должно принимать министерство юстиции.