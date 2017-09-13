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Представители России, Ирана и Турции встретятся в Астане перед конференцией по Сирии

Международная панорама
13 сентября, 0:11 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 13, сентября. /ТАСС

Главной темой для обсуждения станет оформление зоны деэскалации в районе Идлиба

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АСТАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Представители стран-гарантов перемирия в Сирии - России, Ирана и Турции - проведут в среду в Астане предварительные консультации перед открывающимся 14 сентября шестым раундом переговоров по Сирии. Самый главный вопрос - оформление зоны деэскалации в районе Идлиба. В развитие прошлых заседаний в мае и июле были достигнуты договоренности о работе территорий снижения напряженности на юго-западе арабской республики, в Восточной Гуте и севернее Хомса, по которым еще предстоит досогласовать вопросы сил контроля.

Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, иранскую - заместитель министра иностранных дел Хосейн Ансари, турецкую - замглавы МИД Седат Онал.

Наблюдатели астанинского процесса будут представлены спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, от Иордании ожидается советник главы МИД по политическим вопросам Науаф Уасфи Тель. В команде США сменился переговорщик - теперь это исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Дэвид Саттерфилд.

Делегацию сирийского правительства возглавит постпред страны при ООН Башар Джаафари, а вооруженную оппозицию представит начальник Генштаба Сирийской свободной армии Ахмед Берри.

Дни досогласования

Решение о создании зон деэскалации значится в соответствующем Меморандуме от 4 мая этого года. Согласно документу, с 6 мая на этих территориях введен запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие соглашения рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

На границах районов снижения напряженности должны быть организованы зоны безопасности, где устанавливаются КПП для прохода гражданских лиц и доставки гуманитарной помощи, а также пункты мониторинга соблюдения режима прекращения огня. В трех из четырех зонах обеспечивают "тишину" подразделения российской военной полиции.

В определении границ оставшейся территории - Идлиба - процесс идет не так быстро, как хотелось бы. По данным источников, по вопросу контроля за этой территорией возникли споры, особенно в части возможного участия Ирана. Таким образом для решения может понадобиться политическая воля, как это произошло с южной зоной деэскалации, согласованной после российско-американского саммита 7 июля в Гамбурге. С 23 августа в Аммане действует Совместный мониторинговый центр России, США и Иордании по "юго-западу".

"По провинции Идлиб идут контакты между странами-гарантами и инициаторами "астанинского процесса" - Россией, Ираном и Турцией, - в ходе которых серьезно уже продвинулись по согласованию параметров конфигурации и методов обеспечения безопасности, - заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. - Надеюсь, что в ближайшее время мы услышим уже более конкретные новости".

В зависимости от утверждения на бумаге и на "земле" границ районов снижения напряженности находятся документы об обмене удерживаемыми лицами, разминировании объектов исторического наследия. Не стоит забывать и о гуманитарной составляющей. Москва призывает гуманитарные организации быть активнее в плане доставки помощи в зоны деэскалации.

Фундамент для "Женевы"

Российская сторона неоднократно отмечала взаимодополняемость переговорных площадок в Астане и Женеве, что разделяет и Стаффан де Мистура.

Цель создания зон деэскалации, как подчеркивал Сергей Лавров, - не формирование анклавов, а прекращение насилия. На этих территориях представители правительства и оппозиции уже ведут диалог по линии национальных комитетов. "Это будет очень важным дополнением к усилиям, которые предпринимаются в Женеве по обеспечению прямого диалога за столом переговоров под эгидой ООН", - отметил российский министр на пресс-конференции в Джидде 10 сентября.

После "Астаны" в октябре должен начаться новый раунд женевских консультаций, в повестке которых - вопросы управления, выборов, конституции и борьбы с терроризмом. Идет и процесс объединения оппозиции - "эр-риядской" (так называемый Высший комитет по переговорам), "московской" и "каирской" групп для последующих прямых переговоров с правительством.

Главное - руководствоваться резолюцией СБ ООН 2254, предусматривающей отказ от ультиматумов и предварительных условий. В документе особо заявлено, что только сами сирийцы могут определять свою судьбу.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
Персоны
Де Мистура, Стаффан
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