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США поставят Канаде 18 истребителей на сумму $5,23 млрд

Международная панорама
13 сентября, 1:47 UTC+3 ТАСС

Речь идет о поставке истребителей F/A-18 Super Hornet двух различных модификаций и комплектующих систем к ним

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ТАСС, 13 сентября. Правительство США поставит Канаде 18 истребителей F/A-18 Super Hornet двух различных модификаций и комплектующие системы к ним на сумму $5,23 млрд. Об этом сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности министерства обороны США (DSCA, Defense Security Cooperation Agency).

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10 фото
© U.S. Air Force photo/Duncan Wood

Опубликован список самых дорогостоящих самолетов ВВС США

"Госдепартамент США одобрил продажу военной техники правительству Канады: десять истребителей F/A-18E Super Hornet и восемь истребителей F/A-18F Super Hornet, - говорится в заявлении DSCA. - Оценочная сумма составляет $5,23 млрд".

В ноябре 2016 года власти Канады объявили о намерении приобрести 18 истребителей CF-18 Super Hornet у американской компании Boeing для обновления устаревшего парка ВВС страны. Переговоры о покупке были приостановлены канадским правительством из-за расследования министерства торговли США в отношении канадской компании Bombardier по обращению Boeing.

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