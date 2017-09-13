США поставят Канаде 18 истребителей на сумму $5,23 млрд

ТАСС, 13 сентября. Правительство США поставит Канаде 18 истребителей F/A-18 Super Hornet двух различных модификаций и комплектующие системы к ним на сумму $5,23 млрд. Об этом сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности министерства обороны США (DSCA, Defense Security Cooperation Agency).

"Госдепартамент США одобрил продажу военной техники правительству Канады: десять истребителей F/A-18E Super Hornet и восемь истребителей F/A-18F Super Hornet, - говорится в заявлении DSCA. - Оценочная сумма составляет $5,23 млрд".

В ноябре 2016 года власти Канады объявили о намерении приобрести 18 истребителей CF-18 Super Hornet у американской компании Boeing для обновления устаревшего парка ВВС страны. Переговоры о покупке были приостановлены канадским правительством из-за расследования министерства торговли США в отношении канадской компании Bombardier по обращению Boeing.