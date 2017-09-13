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ОЗХО проверит уничтожение последних химических объектов в Сирии

Международная панорама
13 сентября, 2:11 UTC+3 ООН ООН 13, сентября. /ТАСС

Гендиректор организации Ахмет Узюмджю напомнил, что ранее ОЗХО проверила уничтожение 25 из 27 объектов по производству химоружия, задекларированных Сирией в 2013 году

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© AP Photo/Petros Karadjias

ООН, 13 сентября. /ТАСС/. Секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовится проинспектировать два последних объекта по производству отравляющих веществ в Сирии, которые были уничтожены российскими военными после изгнания боевиков. Об этом говорится в письме, направленном в ООН генеральным директором ОЗХО Ахметом Узюмджю.

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Он напомнил, что ранее ОЗХО проверила уничтожение "25 из 27 объектов по производству химического оружия, задекларированных Сирийской Арабской Республикой" при вступлении в организацию в 2013 году. "Секретариат начал подготовительную работу для проведения инспекции с целью подтверждения состояния двух оставшихся стационарных надземных сооружений", - отмечается в документе, опубликованном во вторник на сайте ООН.

25 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов сообщил о том, что последние два объекта, находившиеся на подконтрольной экстремистам территории, были уничтожены российскими специалистами.

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Фото ИТАР-ТАСС/EPA/SHAAM NEWS NETWORK

К вопросу о применении химического оружия в Сирии. Досье

В сентябре 2013 года была принята резолюция Совета Безопасности ООН об уничтожении химического оружия в Сирии, и в течение 2014 года оттуда было вывезено и ликвидировано 1200 тонн отравляющих веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия.

В сопроводительной записке к письму Узюмджю генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что с нетерпением ожидает завершения работы по уничтожению сирийских объектов по производству химоружия. Он выразил "серьезную обеспокоенность и глубокое разочарование" продолжающими поступать сообщениями о применении отравляющих веществ в ходе конфликта в ближневосточной стране и призвал "установить, кто несет ответственность за такие акты, и предать их суду". "Если не привлечь их к ответственности, восторжествует безнаказанность. Безнаказанность за применение такого оружия просто недопустима", - подчеркнул административный глава ООН.

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