СМИ: Трамп в рамках поездки по странам Азии посетит Японию

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ноябре этого года впервые посетит с официальным визитом Японию в рамках запланированного на этот период турне по странам Азии. Об этом сообщила в среду газета Asahi.

По ее сведениям, в качестве возможных дат рассматриваются 4-6 ноября. Отмечается, что центральными темами переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ должны стать двусторонние отношения, главным образом, в области безопасности и торговли, а также ситуация вокруг КНДР и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

Ожидается, что Трамп во время своего первого визита в Азию посетит Восточноазиатский саммит и саммит США - АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) на Филиппинах, а также саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме, которые пройдут в ноябре.

Ранее агентства Reuters и Bloomberg сообщили, что американский лидер также намерен посетить Китай в это же время.