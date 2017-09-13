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СМИ: Трамп в рамках поездки по странам Азии посетит Японию

Международная панорама
13 сентября, 3:34 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 13, сентября. /ТАСС

По сведениям газета Asahi, в качестве возможных дат рассматриваются 4-6 ноября

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ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ноябре этого года впервые посетит с официальным визитом Японию в рамках запланированного на этот период турне по странам Азии. Об этом сообщила в среду газета Asahi.

По ее сведениям, в качестве возможных дат рассматриваются 4-6 ноября. Отмечается, что центральными темами переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ должны стать двусторонние отношения, главным образом, в области безопасности и торговли, а также ситуация вокруг КНДР и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

Ожидается, что Трамп во время своего первого визита в Азию посетит Восточноазиатский саммит и саммит США - АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) на Филиппинах, а также саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме, которые пройдут в ноябре.

Ранее агентства Reuters и Bloomberg сообщили, что американский лидер также намерен посетить Китай в это же время.

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Персоны
Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
Страны
КНДР Китай Япония
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