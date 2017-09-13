Сенат США хочет получить отчеты соцсетей о зарубежном финансировании рекламных кампаний

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Руководитель спецкомитета Сената Конгресса США по разведке Ричард Берр (республиканец, от штата Северная Каролина) потребовал от руководителей компании Facebook и других операторов крупных социальных сетей предоставить отчетность о зарубежном финансировании рекламной деятельности, которая могла повлиять на ход предвыборной кампании в 2016 году. Соответствующее заявление он сделал во вторник в беседе с журналистами.

"Теперь, когда мы узнали об этих действиях в социальных сетях, у нас появилась высокая заинтересованность в получении полной отчетности от всех, кто руководит операциями в данной сфере", - сказал законодатель, которого цитирует агентство Bloomberg. По словам Берра, комитет должен выяснить, "не использовались ли зарубежные деньги" для финансирования рекламных объявлений политического характера. Он также заявил, что руководство Facebook должно будет дать показания на слушаниях в сенатском комитете.

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением о том, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тысяч на распространение в этой соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015-го по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России. Он заверил, что все подобные учетные записи и страницы уже заблокированы.

Facebook, помимо создания обычных сообществ и учетных записей, предоставляет и рекламные услуги, которые заключаются в создании специальных аккаунтов под разные цели, к примеру для повышения узнаваемости бренда и увеличения продаж.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не имеет никакого отношения к якобы подававшимся россиянами заказам на рекламу в Facebook для влияния на предвыборную кампанию в США.