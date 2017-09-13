CNN: экс-помощник Трампа дважды отказался дать в Сенате показания по делу об РФ

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн во второй раз ответил отказом на требование спецкомитета по разведке Сената Конгресса дать показания в связи с расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Об этом сообщила телекомпания CNN.

До этого данный комитет уже пытался вызвать Флинна повесткой для дачи показаний в качестве свидетеля. Тогда он отказал законодателям, воспользовавшись пятой поправкой к Конституции США. Она, в частности, позволяет не свидетельствовать против самого себя. После этого сенаторы направили экс-помощнику президента еще одну повестку, однако, по данным источников CNN, он опять же ответил на нее отказом.

Ранее спецкомитет по разведке Палаты представителей также безуспешно вызывал Флинна. Изначально тот заявлял о готовности дать показания, но лишь в обмен на иммунитет от преследования. В Конгрессе на это пойти отказались.

Одновременно Флинн согласился передать в распоряжение законодателей часть документов, касающихся его бизнеса и рабочих контактов. По данным CNN, экс-помощник главы государства предоставил комитету по разведке Сената более 600 страниц таких документов.

Флинн занял должность помощника президента США по национальной безопасности в январе текущего года. Однако в феврале он был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с экс-послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Трамп и члены его администрации неоднократно опровергали информацию о якобы имевшем место сговоре с представителями РФ во время американской предвыборной компании в прошлом году. Москва также на самом высоком уровне отвергала обвинения в том, что она пыталась повлиять на избирательный процесс в США.