NYT: США могут принять в следующем году менее 50 тыс. беженцев

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность еще большего сокращения квоты на прием беженцев, которая в настоящий момент составляет 50 тыс. человек. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The New York Times.

Трамп после вступления в должность президента установил максимальную квоту на прием беженцев в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) на уровне не более 50 тыс. человек. Однако, как сообщили источники издания, некоторые из советников президента настаивают, что число вынужденных переселенцев, которых США примут в следующем финансовом году, должно быть еще меньше.

Одним из сторонников большего ужесточения иммиграционной политики, по данным The New York Times, является Стивен Миллер, один из ключевых политических советников президента. Одно время он предлагал принимать не более 15 тыс. беженцев в год, пишет газета.

Она отмечает, что окончательного решения на этот счет пока не принято. В последний год пребывания у власти Барака Обамы администрация США заявляла, что намерена принять на своей территории не менее 110 тыс. беженцев.

Трамп вскоре после инаугурации подписал указ, ужесточающий иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и министерству внутренней безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев, прекратив при этом допуск вынужденных переселенцев из Сирии на неопределенный срок. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году американская сторона примет не более 50 тыс. человек. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Впоследствии суды в ряде штатов заблокировали иммиграционный указ Трампа. Дело дошло до Верховного суда, который согласился изучить вопрос о правомочности решения президента. Рассмотрение дела должно начаться в октябре текущего года. До вынесения окончательного вердикта Верховный суд частично восстановил действие указа.