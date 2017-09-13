Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: политический лидер Мьянмы отказалась от выступления на сессии ГА ООН

Международная панорама
13 сентября, 6:28 UTC+3 ТАСС ТАСС 13, сентября. /ТАСС

По данным агентства "Синьхуа", вместо Аун Сан Су Чжи в Нью-Йорке выступит вице-президент республики Генри Ван Тхи

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 сентября. /ТАСС/. Государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, фактически являющаяся политическим лидером страны, отказалась от участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа".

Смотрите также
Участники митинга в поддержку народа рохинджа у посольства Мьянмы в Джакарте, Индонезия

Сепаратисты или жертвы насилия: кто такие рохинджа и почему их притесняют

По его данным, вместо Аун Сан Су Чжи от имени Мьянмы 20 сентября в Нью-Йорке выступит вице-президент республики Генри Ван Тхи. Причины отмены ранее планировавшейся поездки не называются.

Лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи подверглась критике со стороны мирового сообщества после обострения ситуации в мьянманском штате Ракхайн, где в результате вспышки насилия в конце августа погибли более 400 человек. Около 300 тысяч представителей народности рохинджа, проживающих в Ракхайне, были вынуждены бежать в Бангладеш.

Ранее Аун Сан Су Чжи сообщила о "массовой дезинформации" касательно событий в республике. По ее словам, мировыми СМИ растиражировано "большое количество поддельных фотографий, сделанных за пределами Бирмы (прежнее название Мьянмы)", что рассчитано "на создание проблем между различными сообществами в целях содействия интересам террористов".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Столкновения на западе Мьянмы
Страны
Мьянма
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Apple презентовала флагман iPhone X, новый смартфон и автономные часы
2
Наталкинское месторождение позволит России выйти на второе место по производству золота
3
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл "Бенфику" в матче футбольной Лиги чемпионов
4
NYT: WADA закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов из доклада Макларена
5
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
6
РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН на Украине сроком на шесть месяцев
7
Apple презентовал флагман iPhone X
Темы дня
Новости партнеров
Реклама