СМИ: политический лидер Мьянмы отказалась от выступления на сессии ГА ООН

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ТАСС, 13 сентября. /ТАСС/. Государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, фактически являющаяся политическим лидером страны, отказалась от участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа".
По его данным, вместо Аун Сан Су Чжи от имени Мьянмы 20 сентября в Нью-Йорке выступит вице-президент республики Генри Ван Тхи. Причины отмены ранее планировавшейся поездки не называются.
Лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи подверглась критике со стороны мирового сообщества после обострения ситуации в мьянманском штате Ракхайн, где в результате вспышки насилия в конце августа погибли более 400 человек. Около 300 тысяч представителей народности рохинджа, проживающих в Ракхайне, были вынуждены бежать в Бангладеш.
Ранее Аун Сан Су Чжи сообщила о "массовой дезинформации" касательно событий в республике. По ее словам, мировыми СМИ растиражировано "большое количество поддельных фотографий, сделанных за пределами Бирмы (прежнее название Мьянмы)", что рассчитано "на создание проблем между различными сообществами в целях содействия интересам террористов".