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Оппозиция Венесуэлы считает преждевременным говорить о начале диалога с правительством

Международная панорама
13 сентября, 6:44 UTC+3 ТАСС

Однако в коалиции "Блок демократического единства" заявили, что обсудят возможность начала переговоров с президентом Доминиканской Республики Данило Мединой

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ТАСС, 13 сентября. Венесуэльская оппозиция на данный момент не видит условий для возобновления диалога с правительством, но обсудит возможность начала переговоров с президентом Доминиканской Республики Данило Мединой, предложившим конфликтующим сторонам встречу. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении оппозиционной коалиции "Блок демократического единства" (БДЕ).

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"Приглашение президента Данило Медины не является началом официального диалога с правительством. Время символических жестов закончилось. Чтобы вступить в серьезные переговоры, мы требуем незамедлительных действий, которые продемонстрируют истинную готовность решить национальные проблемы, а не выиграть время", - говорится в заявлении.

"Было решено отправить делегацию для встречи с президентом Мединой, на которой будут представлены цели национальной демократической борьбы", - отметили в коалиции. Оппозиция, в частности, требует от правительства освободить политических заключенных, назначить точную дату президентских выборов, которые должны пройти в 2018 году, а также обеспечить соблюдение принципа разделения властей и уважать решения парламента, большинство мест в котором принадлежит БДЕ.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам встречи с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой сообщил, что в среду в Доминиканской Республике должен начаться новый раунд переговоров между правительством и оппозицией южноамериканской республики при посредничестве Медины и бывшего главы правительства Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал приглашение правительства Доминиканской Республики и заявил, что Каракас на встрече будет представлять глава столичного муниципалитета Либертадор Хорхе Родригес.

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