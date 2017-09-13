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Власти Китая ожидают визит Дональда Трампа до конца года

Международная панорама
13 сентября, 7:22 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, сентября. /ТАСС

Член Госсовета КНР Ян Цзечи сообщил, что "обе стороны намерены усилить контакты на высшем и других уровнях, наладить механизм межгосударственного диалога"

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ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Китая ожидают, что президент США Дональд Трамп нанесет государственный визит в КНР до конца текущего года. Об этом в Вашингтоне на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном сообщил член Госсовета КНР Ян Цзечи.

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"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, президент США Дональд Трамп совершит государственный визит в Китай до конца текущего года", - приводит его слова электронная версия главного печатного органа ЦК Коммунистической партии Китая газета "Жэньминь жибао". "Китай намерен при совместных с США усилиях содействовать тому, чтобы этот визит завершился конструктивными результатами", - указал Ян Цзечи.

"Обе стороны намерены усилить контакты на высшем и других уровнях, наладить механизм межгосударственного диалога. Китай желает расширить взаимодействие в каждой сфере сотрудничества, а также усилить региональные и гуманитарные обмены", - сказал член Госсовета КНР. По его словам, сторонам необходимо уделять много внимания и помнить о коренных интересах друг друга для того, чтобы надлежащим образом урегулировать существующие противоречия.

Как отмечает издание, Ян Цзечи прибыл в Вашингтон для переговоров с шефом американской дипломатии на обратном пути из Ямайки, где он пребывал с официальным визитом с 10 по 11 сентября. Член Госсовета, экс-глава МИД КНР Ян Цзечи занимает в партийно-государственном аппарате страны более высокий ранг, чем нынешний министр иностранных дел Ван И, и курирует дипломатические отношения с важнейшими партнерами Китая.

Информация о визите

Во вторник пресс-служба Белого дома сообщила ТАСС, что президент США Дональд Трамп отправится этой осенью в турне по странам Азии. "Я могу сказать, что президент поедет в Азию этой осенью. Более подробной информации в настоящий момент мы представить не можем", - заявил сотрудник пресс-службы главы государства.

Ожидается, что глава государства во время своего первого визита в Азию посетит Восточноазиатский саммит и саммит США - АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) на Филиппинах, а также саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме, которые пройдут в ноябре. Ранее в понедельник агентства Reuters и Bloomberg сообщили, что Трамп планирует посетить и Китай.

Председатель КНР Си Цзиньпин в апреле этого года пригласил Трампа прибыть в Китай во время своего визита в "зимний Белый дом" - поместье Трампа "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида).

23 июня официальный представитель Белого дома сообщил, что дочь и зять американского лидера Иванка Трамп и Джаред Кушнер согласились посетить КНР до конца текущего года. В американской прессе высказывались предположения, что целью их поездки должна стать подготовка визита Трампа в Китай.

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Персоны
Си Цзиньпин Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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