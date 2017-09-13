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Президентом Сингапура впервые стала женщина

Международная панорама
13 сентября, 7:21 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 13, сентября. /ТАСС

Халима Якоб стала также первым за 47 лет представителем малайской общины, занявшим этот пост

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Президент Сингапура Халима Якоб

Президент Сингапура Халима Якоб

© AP Photo/Wong Maye-E

СИНГАПУР, 13 сентября. /ТАСС/. Новым президентом Сингапура стала Халима Якоб, которая до недавнего времени являлась спикером парламента. Об этом сообщил в среду председатель избирательной комиссии Эн Вай Чун после проверки всех представленных ее штабом документов.

Таким образом 63-летняя Якоб стала первой женщиной - президентом страны, а также первым за 47 лет представителем малайской общины, занявшим этот пост.

Помимо экс-спикера, первоначально участвовать в выборах планировали еще четыре претендента на высшую государственную должность, но кандидатуры двоих были отклонены на самом первом этапе подачи документов, поскольку они не являлись выходцами из малайской общины. Согласно принятому в ноябре прошлого года постановлению, участие в нынешней кампании могли принимать только малайцы. Помимо них, в Сингапуре проживают еще две общины - китайцев и индусов, представители которых тоже занимают различные высокие посты.

Два других кандидата сошли с дистанции 11 сентября, когда не сумели получить сертификат на право быть избранным. Согласно правилам, претенденты на президентскую должность должны иметь за плечами стаж государственной службы либо возглавлять компанию, капитализация которой превышает 500 млн сингапурских долларов (371 млн долларов США). Принятой в июне этого года поправке соответствовала лишь кандидатура Якоб.

В итоге единственным претендентом на пост президента оказалась экс-спикер. В подобной ситуации, согласно местному законодательству, выборы главы государства не проводятся и кандидат автоматически объявляется президентом.

В то же время власть президента в Сингапуре ограничена, а страной фактически управляет премьер-министр. Глава государства может воспользоваться правом вето при рассмотрении проекта бюджета, назначений в правительстве, прошений о помиловании осужденных преступников, а также является хранителем золотовалютных запасов. Правительственные решения оспариваются редко, а главная роль президента в Сингапуре - рассмотрение прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни заключенных.

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