СМИ: комплекс ПРО THAAD в Южной Корее заступил на боевое дежурство

Президентом Сингапура впервые стала женщинаМеждународная панорама 13 сентября, 7:21
В США знаменитости провели телемарафон по сбору средств пострадавшим от урагановОбщество 13 сентября, 6:55
В Московском регионе ожидается кратковременный дождь, гроза и до 26 градусов теплаМосква 13 сентября, 6:18
Космический корабль "Союз МС-06" пристыковался к МКСКосмос 13 сентября, 6:02
МОК намерен добиться участия спортсменов КНДР в Олимпиаде в Южной КорееСпорт 13 сентября, 5:45
Во многих районах Гаваны из-за урагана "Ирма" по-прежнему нет света и водыПроисшествия 13 сентября, 5:43
Допинг-проба "Б" бойца UFC Джонса оказалась положительнойСпорт 13 сентября, 5:36
"Аэрофлот" возобновил авиасообщение между Москвой и ГаванойЭкономика и бизнес 13 сентября, 4:44
NYT: WADA закрыло дела в отношении 95 российских спортсменов из доклада МакларенаСпорт 13 сентября, 4:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Дополнительные четыре пусковые установки комплекса ПРО THAAD, размещенные недавно на базе Сончжу в Южной Корее, поставлены на боевое дежурство. Об этом сообщает в среду телеканал KBC.
По данным военных источников, "по состоянию на 12 сентября установки уже подсоединены к радарам и введены в строй". Телеканал также отмечает, что командующий восьмой сухопутной армией США генерал-лейтенант Томас Вэндал недавно посетил базу Сончжу в одноименном уезде провинции Кёнсан-Пукто, ознакомившись с функциональностью комплекса THAAD.
Дополнительные пусковые установки были завезены на территорию базы 7 сентября. Жители уезда выступали категорически против размещения американской системы ПРО еще в прошлом году. По их мнению, электромагнитное излучение радара опасно для здоровья людей и губительно скажется на урожае дынь, которыми славится этот сельскохозяйственный регион.
Часть американской системы ПРО была доставлена в Южную Корею весной этого года. THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на последнем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели.