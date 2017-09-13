СМИ: комплекс ПРО THAAD в Южной Корее заступил на боевое дежурство

СЕУЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Дополнительные четыре пусковые установки комплекса ПРО THAAD, размещенные недавно на базе Сончжу в Южной Корее, поставлены на боевое дежурство. Об этом сообщает в среду телеканал KBC.

По данным военных источников, "по состоянию на 12 сентября установки уже подсоединены к радарам и введены в строй". Телеканал также отмечает, что командующий восьмой сухопутной армией США генерал-лейтенант Томас Вэндал недавно посетил базу Сончжу в одноименном уезде провинции Кёнсан-Пукто, ознакомившись с функциональностью комплекса THAAD.

Дополнительные пусковые установки были завезены на территорию базы 7 сентября. Жители уезда выступали категорически против размещения американской системы ПРО еще в прошлом году. По их мнению, электромагнитное излучение радара опасно для здоровья людей и губительно скажется на урожае дынь, которыми славится этот сельскохозяйственный регион.

Часть американской системы ПРО была доставлена в Южную Корею весной этого года. THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на последнем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели.