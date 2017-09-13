Южная Корея обнаружила в атмосфере следы изотопа ксенон-133 после ядерных испытаний КНДР

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СЕУЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Агентство по ядерной безопасности Республики Корея обнаружило в атмосфере следы радиоактивного изотопа ксенон-133 после нового ядерного испытания в КНДР. Об этом объявил в среду представитель ведомства Чхве Чон Бэ на пресс-конференции в Сеуле.
"На основе полученных данных сложно сказать, какова была точная мощность взрыва и было ли испытано термоядерное или ядерное устройство, - отметил представитель агентства. - Однако точно можно сказать, что ксенон-133 имеет северокорейское происхождение". По его словам, угрозы для здоровья жителей Южной Кореи и экологии нет.
Ксенон - инертный газ, который встречается в природе и используется для наполнения ламп накаливания, мощных газоразрядных и импульсных источников света. Однако его изотоп имеет исключительно искусственное происхождение и образуется в том числе при ядерной реакции.
В июле КНДР провела два пуска межконтинентальных баллистических ракет, а 3 сентября объявила об успешном испытании термоядерного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Действия Пхеньяна, в частности, осудил Китай, а Южная Корея и США не исключили возможность военного ответа.