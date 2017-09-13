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Спецпредставитель США посоветовал Порошенко вместо Саакашвили заняться госуправлением

Международная панорама
13 сентября, 9:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, сентября. /ТАСС

Курт Волкер отметил, что президенту Украины следует "менее драматично" относиться к ситуации вокруг экс-губернатора Одесской области

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КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рекомендовал президенту Петру Порошенко дать экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили возможность разрешить вопрос об украинском гражданстве через суд, а самому заняться другими вопросами.

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"Если Украина хочет строить правовое государство, Михаилу Саакашвили нужно дать возможность отстоять свое гражданство в суде. Порошенко следует менее драматично подходить к Саакашвили и заняться вопросами улучшения управления страной и борьбой с коррупцией", - заявил Волкер в интервью, видеозапись которого размещена в Facebook Михаила Саакашвили. Не уточняется, где записывалось интервью и кто задавал вопросы.

Экс-президент Грузии Саакашвили, против которого на родине выдвинуты обвинения в ряде преступлений, в мае 2015 года получил гражданство Украины и возглавил Одесскую область. В ноябре 2016 года он подал в отставку, основал свою партию и стал выступать с критикой власти. 26 июля 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко лишил его гражданства. Вечером 10 сентября Саакашвили вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. Полиция Львова, куда прибыл Саакашвили, открыла уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также дело о сопротивлении полиции, за что предусмотрено максимальное наказание до 15 лет.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
США Грузия Украина
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