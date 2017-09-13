Нетаньяху: Израиль поддерживает законные усилия курдов по обретению государственности

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 сентября. /ТАСС/. Израиль поддерживает законные усилия курдского народа по обретению государственности. С таким заявлением выступил в среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"В то время, как Израиль выступает против любых проявлений террора, он поддерживает законные усилия курдского народа по обретению собственной государственности", - сказал глава правительства еврейского государства. Высказывания премьера распространила его канцелярия.
На 25 сентября в Иракском Курдистане назначен референдум о независимости. Багдад выступает против проведения намеченного плебисцита, считая решение курдских властей незаконным и противоречащим основному закону Ирака. Центральные власти полагают, что курды и так пользуются определенной политической и экономической независимостью и имеют свои военизированные формирования "пешмерга", которые не выступают под иракским флагом.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района в составе Ирака. Юридически статус региона закреплен в иракской конституции 2005 года. Он является областью расселения курдов на севере и северо-востоке страны.