Пекин и Вашингтон ведут подготовку к визиту Трампа в Китай

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ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Представители министерства иностранных дел Китая и Госдепартамента ведут подготовку к визиту президента США Дональда Трампа в Китай. Об этом в среду заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Китайская сторона готова совместно с США способствовать плодотворности визита", - сказал дипломат и отметил "укрепление координации [с американской стороной]" в преддверии визита.
Во вторник пресс-служба Белого дома сообщила ТАСС, что Трамп отправится этой осенью в турне по странам Азии. "Я могу сказать, что президент поедет в Азию этой осенью. Более подробной информации в настоящий момент мы представить не можем", - заявил сотрудник пресс-службы главы государства.
Ожидается, что президент США во время своего первого визита в Азию посетит Восточноазиатский саммит и саммит США - АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) на Филиппинах, а также саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме, которые пройдут в ноябре. Ранее в понедельник агентства Reuters и Bloomberg сообщили, что Трамп планирует посетить и Китай.
Председатель КНР Си Цзиньпин в апреле этого года пригласил американского лидера прибыть в Китай во время своего визита в "зимний Белый дом" - поместье Трампа "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида).
23 июня официальный представитель Белого дома сообщил, что дочь и зять президента США Иванка Трамп и Джаред Кушнер согласились посетить КНР до конца текущего года. В американской прессе высказывались предположения, что целью их поездки должна стать подготовка визита Дональда Трампа в Китай.