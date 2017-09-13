Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: на стенах фойе правительственных учреждений в США до сих пор нет фото Трампа и Пенса

Международная панорама
13 сентября, 10:15 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

В Белом доме заявили, что официальный портрет президента Соединенных Штатов все еще не готов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Фойе тысяч федеральных учреждений на территории всех Соединенных Штатов уже более восьми месяцев дожидаются официальных портретов президента и вице-президента США Дональда Трампа и Майкла Пенса. Как сообщает во вторник газета The Washington Post, фотографии прежнего главы государства Барака Обамы и бывшего вице-президента Джозефа Байдена были сняты 20 января текущего года, и до сих пор на стенах красуются лишь крючки, ожидающие новых рамок со снимками.

Как сообщает издание, министерства и другие структуры запросили фотографии на замену несколько месяцев назад, но никаких вестей от правительственной типографии, занимающейся этим вопросом, они пока не получили. Последняя, в свою очередь, должна передать полученные снимки управлению служб общего назначения, которая отвечает за аренду более 9,6 тыс. ведомственных зданий по всей стране.

"Правительственная типография ожидает воспроизведения копий официальных фотографий президента и вице-президента и сделает это как только файлы снимков нам предоставят. Нам не установили временных рамок, когда мы можем получить фото от Белого дома", - пояснил представитель структуры.

В свою очередь заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уотерс заявила, что фотографию главы государства они ведомству отправили, хотя речь не идет об официальном портрете, который сделать еще не успели. "Все ведомства, которые запрашивали портрет, располагают фотографиями, которые можно вывесить. На данный момент мы в процессе подготовки официального портрета. Как только он будет готов, фотослужба Белого дома направит его всем ведомствам и другим структурам", - сказала она.

Как напомнила газета, прежде портреты президентов поступали федеральным ведомствам гораздо раньше: например, при администрации Билла Клинтона фото уже украшали стены фойе учреждений к июню, а при Бараке Обаме портрет был сделан к апрелю. К слову, тогда правительственная типография распечатала свыше 130 тыс. фото Обамы в трех форматах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Клинтон, Билл Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк) Байден, Джозеф (Джо)
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские СМИ сообщили об "исчезновении" Саакашвили
2
Россия может ограничить ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана
3
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
4
Спецпредставитель США посоветовал Порошенко вместо Саакашвили заняться госуправлением
5
Свищев: Система WADA против российского спорта оказалась несостоятельной
6
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
7
Оппозиционера Сергея Удальцова задержали в Москве за одиночный пикет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама