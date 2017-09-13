WP: на стенах фойе правительственных учреждений в США до сих пор нет фото Трампа и Пенса

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Фойе тысяч федеральных учреждений на территории всех Соединенных Штатов уже более восьми месяцев дожидаются официальных портретов президента и вице-президента США Дональда Трампа и Майкла Пенса. Как сообщает во вторник газета The Washington Post, фотографии прежнего главы государства Барака Обамы и бывшего вице-президента Джозефа Байдена были сняты 20 января текущего года, и до сих пор на стенах красуются лишь крючки, ожидающие новых рамок со снимками.

Как сообщает издание, министерства и другие структуры запросили фотографии на замену несколько месяцев назад, но никаких вестей от правительственной типографии, занимающейся этим вопросом, они пока не получили. Последняя, в свою очередь, должна передать полученные снимки управлению служб общего назначения, которая отвечает за аренду более 9,6 тыс. ведомственных зданий по всей стране.

"Правительственная типография ожидает воспроизведения копий официальных фотографий президента и вице-президента и сделает это как только файлы снимков нам предоставят. Нам не установили временных рамок, когда мы можем получить фото от Белого дома", - пояснил представитель структуры.

В свою очередь заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уотерс заявила, что фотографию главы государства они ведомству отправили, хотя речь не идет об официальном портрете, который сделать еще не успели. "Все ведомства, которые запрашивали портрет, располагают фотографиями, которые можно вывесить. На данный момент мы в процессе подготовки официального портрета. Как только он будет готов, фотослужба Белого дома направит его всем ведомствам и другим структурам", - сказала она.

Как напомнила газета, прежде портреты президентов поступали федеральным ведомствам гораздо раньше: например, при администрации Билла Клинтона фото уже украшали стены фойе учреждений к июню, а при Бараке Обаме портрет был сделан к апрелю. К слову, тогда правительственная типография распечатала свыше 130 тыс. фото Обамы в трех форматах.