CBS: власти Сан-Франциско обвинили консульство РФ в нарушении правил сжигания мусора

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ТАСС, 13 сентября. Власти одного из районов Сан-Франциско (штат Калифорния) направили закрытому 2 сентября российскому генеральному консульству уведомление о нарушении им правил сжигания мусора. Об этом сообщил во вторник телеканал CBS.
"Мы направили уведомление о нарушении правил сжигания мусора. Их сотрудники [консульства] будут находиться в контакте с нами, чтобы выяснить обстоятельства и уладить ситуацию", - приводит телеканал слова Ральфа Боррманна, представителя местного управления по контролю за качеством воздуха.
По данным CBS, в уведомлении пока не указана сумма штрафа, а разбирательство может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.
1 сентября к генеральному консульству РФ в Сан-Франциско были вызваны пожарные в связи с дымом, который поднимался с территории российского диппредставительства. Выяснилось, что он шел из трубы камина российского генконсульства. Позже американские власти направили в российское консульство инспектора для проверки уровня загрязнения воздуха.