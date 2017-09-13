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ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер предложил создать Европейское агентство по кибербезопасности для лучшей защиты Европы от киберугроз. С таким предложением он выступил в среду во время программного выступления в Европарламенте в Страсбурге.
Юнкер подчеркнул, что сегодня киберпреступность представляет большую угрозу. "Вот почему комиссия предлагает создать Европейское агентство по кибербезопасности для того, чтобы лучше защититься от этих атак", - сказал он.
"Я бы хотел, чтобы мы, европейцы, лучше защищали нашу цифровую сферу, и в последние годы мы сделали прогресс в вопросах безопасности в интернете", - заявил он. По его словам, в последнее время усилена борьба против пропаганды терроризма в интернете.
Но при этом, как признал Юнкер, "Европа плохо оснащена перед лицом кибератак, которые представляют опасность для стабильности демократии, экономики".