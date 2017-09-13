Юнкер выступил за скорейшее присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне

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ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер считает необходимым скорейшее присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне. Об этом он заявил в среду во время программного выступления в Европарламенте в Страсбурге.
"Необходимо, чтобы Болгария и Румыния присоединились к Шенгенской зоне в скором времени, а вслед за ними - Хорватия", - сказал Юнкер.
В настоящее время членами Шенгенской зоны являются 22 из 28 стран Евросоюза. Сейчас на территориях, охваченных этим соглашением, проживают свыше 400 млн человек.