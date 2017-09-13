Королевское прощание: Таиланд готовится к кремации Рамы IX

Жители Таиланда готовятся проститься c королем Пумипоном Адульядетом (Рама IX), правившим страной семь десятилетий. Церемония прощания займет пять дней и пройдет в строгом соответствии с традициями буддизма, индуизма и брахманизма. Все детали предстоящей церемонии и особенности королевских похорон в Таиланде – в материале ТАСС.

Рама IX ушел из жизни 13 октября 2016 года после продолжительной болезни в одной из больниц Бангкока. После его смерти в стране объявлен траур сроком на один год, а тело монарха было достелено в Большой королевский дворец и помещено в специальную погребальную урну в сидячем положении, которая сейчас находится в тронном зале Дусит Маха Прасат. Ежедневно от 10 до 40 тысяч подданных со всех уголков Таиланда приходят во дворец, чтобы отдать последнюю дать уважения монарху, выстраиваясь в длинную очередь еще до рассвета.

Гора Меру

Не менее масштабно идет подготовка к церемонии прощания. Напротив дворца на площади Санам Луанг в Бангкоке, где были кремированы все сиамские короли из правящей династии Чакри за исключением Рамы VII, который скончался в Великобритании, растет огромный погребальный комплекс. Для членов королевской семьи и почетных гостей здесь строится отдельное здание, способное вместить до нескольких тысяч человек.

ТАСС/Алексей Сковоронский

В центре комплекса – девятиглавый погребальный помост, символизирующий горную цепь, в центре которой находится гора Меру (Сумеру) – священное место в буддийской космологии, центр всех материальных и духовных вселенных. Гора Меру считается обителью Брахмы. Именно туда, согласно местным представлениям, устремляются души таиландских правителей, имеющих божественное происхождение.

Погребальный помост высотой в 50 метров состоит из нескольких ярусов и внешне напоминает буддийский храм. Для украшения комплекса лучшие мастера королевства работают над двумя сотнями скульптур существ из мифического и реального мира. Одна из них – семидесятисантиметровая статуя любимой собаки Рамя IX по кличке Тонгденг.

Любимая собака короля

Как признаются авторы скульптуры, особенно долго они работали над выражением глаз дворняги, пытаясь показать неимоверную тоску животного по своему хозяину. Покойный король был сильно привязан к своей любимице, а миллионы его подданных хорошо знали историю жизни собаки и все ее повадки. В свое время Пумипон Адульядет написал книгу забавных историй о Тонгденге, которая попала во дворец совершенно случайно.

Развернуть Король Таиланда Пумипон Адульядет с любимой собакой Тонгденг, 2010 год © REUTERS/Stringer Король Таиланда Пумипон Адульядет с любимой собакой Тонгденг, 2010 год © REUTERS/Stringer

В 1998 году королевский врач показал монарху щенка, подобранного на улицах Бангкока, и тот решил приютить его в своем дворце. Монарх лично занимался воспитанием питомицы и, как говорят, практически не расставался с ней. По книге о Тонгденге в Таиланде был снят анимационный фильм, а фотоснимки короля с любимой собакой широко известны и очень популярны среди его подданных. С легкой руки Пумипона Адульядета обычная дворняга получила не только имя Тонгденг, что в переводе с тайского означает "медный", но и фамилию Суварначад. За медно-рыжий окрас королевскую любимицу также называли на английский манер "коппером".

Животное последние годы долго болело, находясь под присмотром королевских ветеринаров. Как сообщило в декабре 2015 года Бюро королевского двора, собака умерла во сне во дворце Клаикангвон в Хуахине. А вскоре не стало и ее любимого хозяина.

Пять дней прощания

Сама кремация Рамы IX назначена на 26 октября. Этот день уже объявлен нерабочим в Таиланде. Однако все похоронные церемонии продлятся в период с 25 по 29 октября. Как сообщили в департаменте по связям с общественностью правительства Таиланда, первый день пройдет под знаком буддийской церемонии с участием монахов и членов королевской семьи.

Развернуть Колесница "Великая победа", на которой тело монарха будет доставлено из тронного зала на площадь Санам Луанг © EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT Колесница "Великая победа", на которой тело монарха будет доставлено из тронного зала на площадь Санам Луанг © EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT

26 октября в 7:00 по местному времени (3:00 мск) тело монарха на специальной колеснице будет доставлено из тронного зала на площадь Санам Луанг, где уже в 17:30 единственный сын покойного, король Рама X проведет сначала символическую церемонию кремации, а затем в 22:00 и настоящую. Все это время вокруг дворца и площади будут находиться сотни тысяч подданных. Как ожидается, многие из них придут сюда еще накануне и вряд ли покинут исторический центр Бангкока до утра, невзирая на жаркую или дождливую погоду.

На следующий день останки (кости) Рамы IX будут доставлены в тронный зал Дусит Маха Прасат в Большом королевском дворце, а его прах в Ват Пхракэу – более известный под названием Храм изумрудного Будды. Четвертый день прощания предназначен для религиозной церемонии, которую проведут члены королевской семьи и буддийские монахи. 29 октября останки Пумипона Адульядета перевезут в тронный зал Чакри Маха Прасат, который также расположен на территории дворцового комплекса. Прах покойного монарха разделят и отправят на хранение в два древних буддийских храма – Ват Ратчабофит и Ват Бовоннивет.

Гробовая урна из сандала

Еще в прошлом году в Бангкок из национального парка Куй Бури в провинции Прачуап Кхирикхан была доставлена древесина для изготовления элементов погребального помоста и гробовой урны. Именно здесь ранее заготавливали сандал, когда готовились к погребальному костру матери Рамы IX в 1995 году, и его сестры в 2007 году. В предыдущий раз сандаловые деревья здесь рубили почти два года назад – перед кремацией Верховного патриарха Таиланда, которому по решению Пумипона Адульядета были оказаны последние почести на высшем уровне.

Развернуть Гробовая урна из сандала © Алексей Сковоронский/ТАСС Гробовая урна из сандала © Алексей Сковоронский/ТАСС

Бюро королевского двора предварительно провело специальную церемонию по заготовке 12 деревьев сандала, чтобы "задобрить" лесных духов и получить их "разрешение" срубить деревья и увезти их в столицу. После этого деревья были распилены на 1,4 тыс. частей. Из пахучего сандала в Бангкоке сооружают гробовую урну. Она состоит из 30 тыс. вырезанных вручную элементов и украшена преимущественно изображениями птицы Гаруда, на которой, как считается, душа монарха отправится в последний путь на вершину священной горы. Впоследствии в гробовую урну будет помещено тело покойного в металлическом саркофаге, в котором и будет совершена кремация без открытого огня. Сама же урна останется нетронутой.

Колесница "Великая победа"

Большинство подданных воочию смогут увидеть лишь процедуру доставки тела из дворца к погребальному помосту. Огромную колесницу весом почти в 14 тонн будут тянуть 222 военнослужащих королевской армии. Над ее подготовкой к процессии сейчас работают реставраторы в Бангкокском национальном музее.

Развернуть Реставрация королевской колесницы © Taylor Weidman/Bloomberg via Getty Images Реставрация королевской колесницы © Taylor Weidman/Bloomberg via Getty Images

Королевская колесница Пхра Маха Пичай Ратчарот или "Великая победа" была построена еще в 1795 году для похорон отца Рамы I. С тех пор в свой последний путь именно на ней отправились почти все таиландские правители, а также особо почитаемые члены королевской семьи. Последний раз катафалк использовали в апреле 2012 года во время похорон принцессы Петчарат Ратчасуды, единственной дочери короля Вачиравуда (Рамы VI).

Ремонтировать королевские колесницы не в рамках подготовки к похоронной процессии в Таиланде считается дурным знаком, поэтому мастерам пришлось хорошенько потрудиться, чтобы избавить ритуальный транспорт от следов времени. Длина Пхра Маха Пичай Ратчарот составляет 18 метров, а ее высота – 11,2 метров. Колесница искусно украшена изображениями героев древних эпосов. В процессии будут использованы и другие колесницы, также построенные в XVIII веке.

Окончание траура

В день кремации Пумипона Адульядета сотни тысяч пришедших простится с ним подданных станут свидетелями небывалого по красочности зрелища: 26 октября ровно в 18:00 по местному времени в районе площади Санам Луанг и Большого королевского дворца зазвучит симфоническая музыка в исполнении оркестра, начнутся представления артистов традиционного тайского театра масок Кхон, а также кукольные спектакли. По замыслу организаторов, подобные развлечения, которые будут продолжаться до шести утра следующего дня, должны стать символом окончания национального траура.

Развернуть Площадь Санам Луанг в Бангкоке © AP Photo/Sakchai Lalit Площадь Санам Луанг в Бангкоке © AP Photo/Sakchai Lalit

Сам погребальный комплекс на площади Санам Луанг будет открыт для свободного посещения в течение всего ноября. После этого он будет полностью разобран, а площади возвращен ее первозданный облик.

Миллионы цветов от подданных

Пока же жители королевства повсеместно готовятся проститься с покойным монархом, авторитет которого в Таиланде непререкаем. Миллионы таиландцев уже присоединились к акции по изготовлению погребальных цветов, известных здесь под названием док май чан. Небольшие уголки для производства ритуальных принадлежностей есть во многих офисных зданиях Бангкока, торговых центрах, а также во всех провинциях королевства. Здесь любой желающий может присесть за стол и сложить док май чан из кукурузных или банановых листьев, других природных материалов. Тем, кто не знает, как это делается, помогут инструкторы-наставники.

Развернуть Изготовление цветов для погребальной церемонии © EPA/DIEGO AZUBEL Изготовление цветов для погребальной церемонии © EPA/DIEGO AZUBEL

По данным Министерства внутренних дел Таиланда, во всех провинциях страны будут организованы специальные места, где подданные смогут оставить погребальные цветы для любимого монарха. Как ожидают в ведомстве, к церемонии кремации будет изготовлено 26 млн ритуальных цветов. Конечно же, они не будут возложены непосредственно на погребальный костер монарха, но станут символом общенациональной любви и скорби по покойному.

Цветы док май чан обычно белого цвета, иногда в них вплетается черная лента. Во время правления короля Рамы V (1868-1910) этот ритуальный атрибут начали использовать во время похорон членов королевской семьи. Док май чан были частью погребального костра и сгорали вместе с телом покойного. Со временем подобная традиция прощания ушла в народ и получила широкое распространение.

Изначально док май чан изготовляли из стружки сандалового дерева. Согласно местным поверьям, именно аромат сандала помогает душе покойной монаршей особы вознестись быстрее на небеса. Однако сейчас сандал заменили другие, более доступные природные материалы.

Для подготовки к кремации Рамы IX королевский двор выбрал несколько разновидностей цветов, формы которых подданным рекомендовано использовать при производстве ритуальных атрибутов. Одна из наиболее популярных форм док май чан - нарцисс, считавшийся любимым цветком покойного короля. Также к производству рекомендованы розы, лилии, орхидеи, гибискусы.

Без бороды и усов

Все этапы прощания с монархом будут транслироваться национальным телевидением. Однако и журналистам различных мировых СМИ позволено аккредитоваться, чтобы иметь возможность осветить это событие. Все места для прессы в районе Большого королевского дворца и площади Санам Луанг строго расписаны организаторами. Как сообщает Департамент по связям с общественностью правительства Таиланда, репортерам необходимо соответствовать определенному дресс-коду. Мужчинам предписано носить черный костюм, ботинки, белую рубашку, черный ремень и галстук, а также траурную повязку на руке. Согласно предписанию, волосы должны быть короткими. Не должно быть бороды или усов, а также сережек в ушах.

Женщин-журналистов организаторы также просят облачиться в черный юбочный костюм и белую блузку. На руку рекомендуется надеть черную повязку, а на ноги - закрытые туфли. Длинные волосы необходимо будет собрать на голове в аккуратную прическу. Журналистам обоих полов не разрешается находиться в районе церемонии в солнцезащитных очках.

Алексей Сковоронский