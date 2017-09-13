Reuters: Конгресс США принял резолюцию, призывающую Трампа осудить "группы ненависти"

ТАСС, 13 сентября. Палата представителей Конгресса США во вторник единогласно одобрила ранее принятую Сенатом резолюцию, призывающую президента Дональда Трампа осудить "группы ненависти", которые стояли за трагическими событиями в городе Шарлотсвилле (штат Вирджиния) в августе этого года. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Этой ночью Палата представителей единодушно и решительно осудила позорные и полные ненависти акты насилия, совершенные членами ку-клукс-клана и белыми националистами, сторонниками идеи превосходства белой расы и неонацистами в Шарлотсвилле", - заявил член Палаты представителей от Демократической партии Джерри Конноли.

По данным агентства, резолюция Конгресса призывает Трампа "осудить растущее число экстремистов, поддерживающих антисемитизм, ксенофобию и идеи превосходства белой расы". Авторы резолюции охарактеризовали произошедшее в Шарлотсвилле как "акт внутреннего терроризма" и призвали генпрокурора США Джеффа Сешнса начать расследование преступлений, совершенных праворадикальными группировками.

Документ был принят в связи с событиями в Шарлотсвилле, где 12 августа произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников после решения местных властей демонтировать статую генерала Роберта Ли, воевавшего на стороне Конфедерации в Гражданской войне 1861-1865 годов. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу активистов, выступавших против ультраправых. Погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

После одобрения Конгрессом резолюция попадет на подпись к президенту, который ранее также назвал события в Шарлотсвилле актом терроризма. Однако в то же время Трамп обвинил в эскалации насилия обе стороны конфликта. По его словам, "есть группа с одной стороны, которая является плохой, и есть группа с другой стороны, которая также проявляла жестокость". Это заявление противоречило позиции большинства СМИ и лидеров Демократической и Республиканской партий, которые возложили вину за произошедшее только на защитников памятника. Противники Трампа обрушились на него с резкой критикой, обвинив его в симпатиях к правым радикалам.