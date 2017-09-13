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Reuters: Конгресс США принял резолюцию, призывающую Трампа осудить "группы ненависти"

Международная панорама
13 сентября, 11:08 UTC+3 ТАСС

Документ был принят в связи с событиями в Шарлотсвилле, где произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников

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ТАСС, 13 сентября. Палата представителей Конгресса США во вторник единогласно одобрила ранее принятую Сенатом резолюцию, призывающую президента Дональда Трампа осудить "группы ненависти", которые стояли за трагическими событиями в городе Шарлотсвилле (штат Вирджиния) в августе этого года. Об этом сообщило агентство Reuters.

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© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

"Этой ночью Палата представителей единодушно и решительно осудила позорные и полные ненависти акты насилия, совершенные членами ку-клукс-клана и белыми националистами, сторонниками идеи превосходства белой расы и неонацистами в Шарлотсвилле", - заявил член Палаты представителей от Демократической партии Джерри Конноли.

По данным агентства, резолюция Конгресса призывает Трампа "осудить растущее число экстремистов, поддерживающих антисемитизм, ксенофобию и идеи превосходства белой расы". Авторы резолюции охарактеризовали произошедшее в Шарлотсвилле как "акт внутреннего терроризма" и призвали генпрокурора США Джеффа Сешнса начать расследование преступлений, совершенных праворадикальными группировками.

Документ был принят в связи с событиями в Шарлотсвилле, где 12 августа произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников после решения местных властей демонтировать статую генерала Роберта Ли, воевавшего на стороне Конфедерации в Гражданской войне 1861-1865 годов. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу активистов, выступавших против ультраправых. Погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

После одобрения Конгрессом резолюция попадет на подпись к президенту, который ранее также назвал события в Шарлотсвилле актом терроризма. Однако в то же время Трамп обвинил в эскалации насилия обе стороны конфликта. По его словам, "есть группа с одной стороны, которая является плохой, и есть группа с другой стороны, которая также проявляла жестокость". Это заявление противоречило позиции большинства СМИ и лидеров Демократической и Республиканской партий, которые возложили вину за произошедшее только на защитников памятника. Противники Трампа обрушились на него с резкой критикой, обвинив его в симпатиях к правым радикалам.

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Беспорядки националистов в Шарлотсвилле
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