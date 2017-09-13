Источник: данные о нарушениях санкций против КНДР поступают от США и их союзников

ООН, 13 сентября. /ТАСС/. Информация о нарушениях санкций, введенных Советом Безопасности ООН против КНДР, поступает от разведывательных ведомств США, Южной Кореи и Японии. Об этом сообщил во вторник ТАСС дипломатический источник в штаб-квартире всемирной организации. По его словам, эти данные помогают осуществлять перехват судов с запрещенными грузами, а также фиксировать незаконные поставки сырья и товаров.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, включающий оружейное эмбарго, запрет на поставки в страну авиационного топлива и на закупку северокорейского угля, железной руды, стали, морепродуктов и других товаров. 11 сентября в ответ на проведенное Пхеньяном за неделю до этого ядерное испытание Совбез наложил на КНДР новые санкции, которые предусматривают запрет на импорт северокорейского текстиля, а также ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки. Кроме того, СБ ООН уполномочил страны задерживать в открытом море суда, если имеется информация, что они причастны к нарушению санкций.

"Что касается перехвата судов, то это результат работы американской, японской и южнокорейской разведок", - сказал собеседник агентства. Он обратил внимание на то, что в недавнем итоговом докладе группа экспертов ООН писала о перехвате судна "Джишун". "Египтяне задержали это судно с подачи американцев, которые определили, что на его борту находятся выстрелы к РПГ, прикрытые железной рудой", - отметил источник. Он также напомнил об инциденте в 2013 году, когда власти Панамы по наводке США задержали судно Chong Chon Gang, на борту которого военная техника была скрыта под грузом сахара.

Базы данных ООН и ВТО

Для отслеживания товарооборота с КНДР эксперты обращаются к специализированным системам, в которых регистрируются импортно-экспортные операции. Одной из таких систем является UN ComTrade - совместный проект ООН и ВТО и Женевского института международных отношений. Кроме того, эксперты пользуются и частными базами данных.

Как сообщил собеседник агентства, после принятия последней резолюции по КНДР экспертная комиссия, состоящая из восьми человек, определила коды товаров, которые попали под запрет, и теперь будет отслеживать операции с ними в UN ComTrade и других системах. При этом как будут контролироваться поставки нефти, пока непонятно, так как Китай, к примеру, последние три года вообще не публикует подобную информацию. Собеседник агентства предположил, что информация о подобных сделках, осуществляемых странами, будет также поступать от разведведомств.

Он пояснил, что в случае поступления сведений о нарушении санкционного режима какой-либо страной группа экспертов пытается получить от ее властей информацию из первых рук, что удается сделать далеко не всегда. Собеседник агентства также отметил, что появление страны в списке нарушителей санкционного режима не проходит без последствий. Он привел в пример Египет, который "засветился" в последнем докладе экспертов, так как закупал в КНДР железо и сталь. В результате Каир лишился американской помощи на сотни миллионов долларов, хотя в качестве официальной причины сокращения финансирования Вашингтон назвал ухудшение в Египте ситуации с соблюдением прав человека.

Ответственность государств

В секретариате ООН во вторник напомнили, что режим санкций осуществляется самими государствами - членами ООН в обязательном порядке. В свою очередь санкционные комитеты Совбеза и создаваемые для помощи им группы экспертов лишь мониторят то, как осуществляются этим меры, и докладывают об этом СБ.

Отвечая на вопрос о том, насколько тяжело будет отслеживать режим санкций против КНДР после введения нового пакета рестрикций, заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак подчеркнул, что у специалистов попросту нет выбора. "Каждый санкционный комитет сталкивается с трудностями. За этим [выполнением санкций] трудно проследить, но это необходимо делать, нужно наблюдать и докладывать", - сказал он в разговоре с корреспондентом ТАСС. По его словам, существующие процедуры одинаковы для всех комитетов Совбеза.

Цена провокаций КНДР

По оценкам американской стороны, вкупе с ограничениями, введенными предыдущими резолюциями СБ ООН, осуществление новых санкций позволит лишить КНДР более 90% доходов от экспорта сырья и товаров, которые в 2016 году составили около $2,7 млрд. Только на продаже текстиля страна заработала около $760 млн. Кроме того, принятая в понедельник резолюция позволит сократить поставки в КНДР продуктов нефтепереработки на 55% с нынешних 4,5 млн баррелей в год, а в общей сложности импорт в страну углеводородов в случае полного осуществления санкций снизится на 30%, сообщили в понедельник в постпредстве США при ООН.