Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура Украины возбудила дело по факту проведения выборов в Крыму

Международная панорама
13 сентября, 11:38 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, сентября. /ТАСС

Ранее протест по этому поводу выразил МИД Украины

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту проведения 10 сентября на территории Крыма первых выборов главы Севастополя. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"Уголовное производство начато по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 1 ст. 332-1 ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В воскресенье министерство иностранных дел Украины также выразило протест в связи с проведением выборов в Крыму. Как заявила тогда официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца, Киев не признает результаты голосования. "Украина не признает любые "избирательные процессы" в оккупированном Крыму. Грубое нарушение РФ международного права и законов Украины", - указала она.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В Севастополе 10 сентября прошли первые в истории города выборы губернатора, в них уверенную победу одержал врио губернатора Дмитрий Овсянников от "Единой России". Кроме того, на 17 из 184 участков состоялись дополнительные выборы депутата законодательного собрания города Севастополя первого созыва по одномандатному избирательному округу №3.

Также в Крыму выбирали депутатов регионального парламента в двух округах: округе №9 - в Войковском районе Керчи и округе №12 - в Ленинском районе. Победителями в обоих округах стали представители партии "Единая Россия".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Овсянников, Дмитрий Владимирович
Темы
"Единая Россия"
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Генеральный директор Apple Тим Кук на презентации iPhone X
Рамок больше нет: чем iPhone X отличается от iPhone 7 Plus
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"
2
Источник: задержан замдиректора ФСИН Олег Коршунов
3
Источник: с заместителем директора ФСИН Коршуновым проводятся следственные действия
4
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
5
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
6
Украинские СМИ сообщили об "исчезновении" Саакашвили
7
Первое судно с углем из США прибыло в Одессу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама