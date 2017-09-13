Прокуратура Украины возбудила дело по факту проведения выборов в Крыму

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту проведения 10 сентября на территории Крыма первых выборов главы Севастополя. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"Уголовное производство начато по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 1 ст. 332-1 ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В воскресенье министерство иностранных дел Украины также выразило протест в связи с проведением выборов в Крыму. Как заявила тогда официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца, Киев не признает результаты голосования. "Украина не признает любые "избирательные процессы" в оккупированном Крыму. Грубое нарушение РФ международного права и законов Украины", - указала она.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В Севастополе 10 сентября прошли первые в истории города выборы губернатора, в них уверенную победу одержал врио губернатора Дмитрий Овсянников от "Единой России". Кроме того, на 17 из 184 участков состоялись дополнительные выборы депутата законодательного собрания города Севастополя первого созыва по одномандатному избирательному округу №3.

Также в Крыму выбирали депутатов регионального парламента в двух округах: округе №9 - в Войковском районе Керчи и округе №12 - в Ленинском районе. Победителями в обоих округах стали представители партии "Единая Россия".