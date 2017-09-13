Юнкер исключил принятие в ЕС до 2019 года новых стран

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Евросоюз не исключает возможности дальнейшего расширения, но до 2019 года новых стран сообщество точно не примет.

Об этом заявил в среду председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, добавив, что присоединение Турции к ЕС в перспективе исключается, и не упомянув при этом Украину.

"Очевидно, что за время полномочий этой Комиссии и этого Парламента [до 2019 года] дальнейшего расширения не будет. Ни один кандидат еще не готов. Но в дальнейшем Европейский союз будет насчитывать больше, чем 27 стран", - заявил он, выступая с ежегодным посланием к депутатам Европарламента в Страсбурге.

Как подчеркнул Юнкер, ко всем соискателям на вступление в ЕС предъявляются одинаковые жесткие требования. "Кандидаты на присоединение должны сделать абсолютным приоритетом верховенство права, правосудие и основополагающие права человека", - указал он.

В связи с этим, подчеркнул глава ЕК, в Брюсселе сейчас не рассматривают возможным вступление в ЕС Турции. "Это [невыполнение правил] исключает членство Турции в ЕС в обозримом будущем", - указал Юнкер.

Он также отметил, что Евросоюз не отказывается от курса на интеграцию стран бывшей Югославии - Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Македонии, которые в ЕС рассматриваются как единый регион Западных Балкан. "Если мы желаем большей стабильности по соседству от наших границ, мы должны поддерживать внятную перспективу расширения для стран Западных Балкан", - сказал Юнкер.