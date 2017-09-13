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Юнкер исключил принятие в ЕС до 2019 года новых стран

Международная панорама
13 сентября, 11:56 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 13, сентября. /ТАСС

Председатель Еврокомиссии отметил, что сейчас в Брюсселе не рассматривают вступление Турции в союз

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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

© AP Photo/Jean-Francois Badias

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Евросоюз не исключает возможности дальнейшего расширения, но до 2019 года новых стран сообщество точно не примет.

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Об этом заявил в среду председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, добавив, что присоединение Турции к ЕС в перспективе исключается, и не упомянув при этом Украину.

"Очевидно, что за время полномочий этой Комиссии и этого Парламента [до 2019 года] дальнейшего расширения не будет. Ни один кандидат еще не готов. Но в дальнейшем Европейский союз будет насчитывать больше, чем 27 стран", - заявил он, выступая с ежегодным посланием к депутатам Европарламента в Страсбурге.

Как подчеркнул Юнкер, ко всем соискателям на вступление в ЕС предъявляются одинаковые жесткие требования. "Кандидаты на присоединение должны сделать абсолютным приоритетом верховенство права, правосудие и основополагающие права человека", - указал он.

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В связи с этим, подчеркнул глава ЕК, в Брюсселе сейчас не рассматривают возможным вступление в ЕС Турции. "Это [невыполнение правил] исключает членство Турции в ЕС в обозримом будущем", - указал Юнкер.

Он также отметил, что Евросоюз не отказывается от курса на интеграцию стран бывшей Югославии - Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Македонии, которые в ЕС рассматриваются как единый регион Западных Балкан. "Если мы желаем большей стабильности по соседству от наших границ, мы должны поддерживать внятную перспективу расширения для стран Западных Балкан", - сказал Юнкер.

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Персоны
Юнкер, Жан-Клод
Страны
Сербия Турция Македония Босния и Герцеговина
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