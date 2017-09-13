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Юнкер не собирается добиваться нового мандата

Международная панорама
13 сентября, 12:17 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 13, сентября. /ТАСС

Глава Еврокомиссии заявил, что Евросоюзу следует объединить посты председателей ЕК и Евросовета

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ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер не планирует баллотироваться в 2019 году на пост главы ЕК на новый срок. Об этом он заявил в среду, выступая с ежегодным посланием к депутатам Европарламента в Страсбурге.

"Европейскому союзу следует объединить посты председателей Еврокомиссии и Евросовета", - заявил он. При этом Юнкер подчеркнул, что данное предложение не относится ни к нему, ни к председателю Евросовета Дональду Туску.

По его мнению, это пошло бы на благо Европы. "Соединение этих постов отражало бы единство Европы", - считает глава ЕК.

Юнкер, которому в декабре исполнится 63 года, был избран главой Еврокомиссии в ноябре 2014 года. До этого он в течение 18 лет возглавлял правительство Люксембурга и два десятилетия был министром финансов этой страны. Он считается одним из самых опытных европейских политиков.

Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши, занял должность председателя Европейского совета в декабре 2014 года. В 2017 году он был переизбран на новый срок.

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Персоны
Туск, Дональд Юнкер, Жан-Клод
Страны
Польша Люксембург
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