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Киев внесет инициативу о миротворцах в Донбассе после согласования с партнерами

Международная панорама
13 сентября, 12:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, сентября. /ТАСС

Как заявил первый замглавы украинского МИД Вадим Пристайко, вариант резолюции о миротворцах, внесенный Россией, недоработан

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КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Украина предложит свой вариант миротворческой миссии ООН в Донбассе после согласования с партнерами. Об этом в среду сообщил журналистам первый замглавы украинского МИД Вадим Пристайко.

"Сейчас нашей инициативы на бумаге нет. Мы предложим ее письменно после того, как с нашими партнерами согласуем текст, который будет пригоден для принятия", - сказал он.

При этом он считает недоработанным вариант резолюции о миротворцах, внесенный Россией. "Мы ведем речь с нашими партнерами, каким образом эта инициатива должна быть сформулирована, в отличие от России, которая предложила фактически сырой документ", - сказал Пристайко. Он не назвал возможных сроков, когда текст украинского варианта резолюции будет готов.

Пристайко сказал также, что ООН должна играть более активную роль в вопросах миротворчества в Донбассе. Говоря об идее президента РФ Владимира Путина о необходимости миротворческой миссии ООН на востоке Украины, дипломат отметил важность установления мира и разведения сторон.

Инициатива России

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября поручил МИД РФ внести на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для защиты сотрудников ОБСЕ, которые находятся в регионе в рамках минских соглашений. При этом он подчеркнул, что отправка сил ООН возможна только после отвода сторонами вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Сразу после этого в Киеве заявили, что формат миротворческой миссии в Донбассе, предложенный президентом РФ, не устраивает Украину. В частности, как заявил представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма, миротворческие войска должны находиться на всей территории конфликта, в том числе на неподконтрольной Киеву территории Донбасса "и обязательно на российско-украинской границе".

11 сентября Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель согласился с возможностью разместить миротворцев ООН не только на линии соприкосновения в Донбассе.

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Персоны
Меркель, Ангела Кучма, Леонид Данилович Путин, Владимир Владимирович
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