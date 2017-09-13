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Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности

Международная панорама
13 сентября, 13:13 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 13, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Анкара уже внесла задаток России на приобретение зенитной ракетной системы С-400

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АНКАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Турция намерена самостоятельно принимать меры в обеспечении собственной безопасности после закупки у России зенитной ракетной системы С-400. Об этом заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления перед мэрами турецких городов.

"Годами Америка и Израиль отказывались поставлять нам беспилотные летательные аппараты. После этого страна стала сама их производить, и это вызвало у них обеспокоенность, - отметил он. - Они впали в истерику после заключения соглашения по поставкам С-400. Что будет дальше, будем ли мы вас и дальше ждать?"

"Мы будем сами принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности", - заявил президент Турции.

Во вторник Эрдоган сообщил, что Анкара уже внесла задаток России на приобретение систем С-400, а соглашение подписано. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 и он готовится к исполнению.

После этого официальный представитель Пентагона Джонни Майкл заявил ТАСС, что США недовольны решением Анкары закупить у РФ С-400. Он также отметил, что "Турция продолжает проявлять интерес к противоракетным системам, разрабатываемым союзниками по НАТО, в том числе США". В июле свои опасения в отношении соглашения между Турцией и РФ также высказал министр обороны США Джеймс Мэттис.

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Персоны
Мэттис, Джеймс Эрдоган, Реджеп Тайип Кожин, Владимир Игоревич
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