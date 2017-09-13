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Президент Молдавии предложил назначить министром обороны генерала Виктора Гайчука

Международная панорама
13 сентября, 14:12 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 13, сентября. /ТАСС

В прошлом году Игорь Додон подписал указ об отставке прежнего министра обороны Анатолия Шалару

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КИШИНЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон предложил назначить министром обороны генерала Виктора Гайчука, который уже руководил военным ведомством с 2001 по 2004 годы.

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"Информирую о моем решении рекомендовать правительству кандидатуру Гайчука Виктора, подлинного профессионала, на должность министра обороны", - написал Додон в среду на своей странице в Facebook. Он также сообщил, что официально отклонил представленного ему правительством кандидата на пост министра обороны, вице-председателя Европейской народной партии Молдовы Евгения Стурзу.

"Я не назначаю случайных людей на посты, предусматривающие высокую ответственность за страну. Считаю, что будущий министр обороны должен быть профессиональным военным, ответственным и надежным человеком, которому и армия, и граждане, и верховный главнокомандующий будут полностью доверять", - заметил глава Молдавии.

В конце декабря прошлого года Додон подписал указ об отставке прежнего министра обороны Анатолия Шалару, который представлял выступающую за объединение с Румынией Либеральную партию. Ранее президент резко критиковал Шалару за коррупцию и развал вооруженных сил. С тех пор руководителя министерства так и не назначили - в настоящее время обязанности главы ведомства исполняет заместитель министра Георгий Галбура.

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