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МВД Турции распорядилось заменить "Похоронный марш" Шопена на его османский аналог

Международная панорама
13 сентября, 13:58 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 13, сентября. /ТАСС

По мнению представителей турецкой интеллигенции, это спровоцирует культурный разрыв с международным сообществом и отдалит страну от остального мира

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АНКАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Турции распорядилось отказаться от "Похоронного марша" Фредерика Шопена в пользу произведения османского композитора Итри "Текбир" - молитвы об усопших. Как сообщает газета Hürriyet, соответствующий циркуляр разослан во все губернские управления страны.

Новые правила распространяются на похороны военнослужащих и сотрудников МВД. "Похоронная процессия для мучеников (так часто называют погибших солдат в Турции - прим. ТАСС) будет проходить под "Текбир" Итри, что соответствует этике мучеников и сердцу нашей нации. Те же процедуры и принципы распространяются и на похороны сотрудников МВД при их кончине", - говорится в распоряжении ведомства.

Кроме того, решено отказаться от исполняемой на трубах траурной мелодии, звучащей обычно во время процессии. МВД отдельно отметило, что похороны будут проходить при полной тишине, за исключением короткой части с "Текбиром".

Дискуссия о замене марша Шопена началась в апреле 2016 года в провинции Хаккяри после похорон солдата, погибшего в столкновении с экстремистами. Его братья по оружию несли гроб под звуки музыки Шопена, как и предполагается на светских похоронах. Однако военные начали громко выкрикивать фразу "Аллаху экбер" ("Господь велик") с целью заставить замолчать оркестр. Им удалось это сделать, музыканты прекратили играть, а процессия продолжила движение под мусульманские молитвы.

После этого инцидента глава Общества военных ветеранов Турции Локман Айлар объяснил, что солдаты посчитали "Похоронный марш" Шопена "чуждым для турецких мучеников". Он также сообщил, что общество начало кампанию по замене этого марша на произведение Итри. "Текбир" - это молитва об усопших, произносящаяся нараспев на традиционную для османской музыкальной культуры мелодию.

Затем тогдашний глава Управления по делам религии (УДР) Турции Мехмет Гормез предложил отказаться от "Похоронного марша" Фредерика Шопена. "Когда я думаю об этом вопросе как ученый, гражданин и глава УДР, то вижу определенное несоответствие между "Похоронным маршем" Шопена и традициями наших мечетей, мучеников и Кораном. Не знаю, насколько это сложно, но думаю, наши власти должны рассмотреть вопрос. У нас есть свои культурные ценности, а "Текбир" - это потрясающее произведение", - сказал он.

Некоторые представители турецкой интеллигенции и сферы искусств отрицательно относятся к такому шагу властей. По их мнению, отказ от марша Шопена отдалит Турцию от остального мира и спровоцирует культурный разрыв с международным сообществом.

Итри (Бухуризаде Мустафа Эфенди, 1640-1712) написал более тысячи произведений, среди которых и музыкальные композиции, и песни. До наших дней дошло около 40 его произведений. Итри считается одним из наиболее заметных представителей турецкой классической музыки.

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