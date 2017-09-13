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Выдвинутый Додоном кандидат в министры обороны Молдавии обещает оградить армию от политики

Международная панорама
13 сентября, 15:08 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 13, сентября. /ТАСС

Президент Молдавии предложил кандидатуру Гайчука после того, как отклонил представленного ему правительством претендента

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КИШИНЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Генерал Виктор Гайчук, которого предложил назначить министром обороны президент Молдавии Игорь Додон, пообещал оградить армию от политических игр.

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"Главное - внести спокойствие и ясность, чтобы люди были уверены в том, что армия их защитит и не станет участвовать в решении политических проблем", - сказал в среду Гайчук журналистам. Президент Молдавии предложил его кандидатуру после того, как отклонил представленного ему правительством претендента на пост министра обороны, вице-председателя Европейской народной партии Молдовы Евгения Стурзу.

"Считаю, что будущий министр обороны должен быть профессиональным военным, ответственным и надежным человеком, которому и армия, и граждане, и верховный главнокомандующий будут полностью доверять", - объяснил свое решение Додон.

В конце декабря прошлого года молдавский лидер подписал указ об отставке прежнего министра обороны Анатолия Шалару, который представлял выступающую за объединение с Румынией Либеральную партию. Ранее президент резко критиковал Шалару за коррупцию и развал вооруженных сил.

Генерал Гайчук закончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков и Военно-политическую академию в Москве. С 2001 по 2004 год возглавлял Министерство обороны Молдавии, в 2005-2009 годах был послом республики в Бельгии и при НАТО. В настоящее время является председателем Союза офицеров Молдавии.

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