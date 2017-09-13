Дейнего: видеоконференция контактной группы по безопасности завершилась безрезультатно

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ЛУГАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Видеоконференция участников подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины закончилась безрезультатно. Об этом заявил уполномоченный представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
"Видеоконференция, как и в прошлый раз, оказалась безрезультатной. Мы можем с уверенностью констатировать факт упорного нежелания Украины вести конструктивный диалог по обеспечению режима прекращения огня в связи с началом учебного года, который должен иметь бессрочный характер", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.
По словам Дейнего, украинская сторона продолжает блокировать обсуждение мер для соблюдения перемирия, несмотря на систематическое увеличение обстрелов. "Практика последних нескольких дней показывает, что нарушения с украинской стороны систематически увеличиваются: за четыре последних дня количество обстрелов ЛНР увеличилось в три раза. Несмотря на это, Украина продолжает блокировать обсуждение, анализ ситуации и принятие мер по прекращению нарушений данных договоренностей", - добавил он.
Ранее состоялась видеоконференция подгруппы по безопасности, на которой представители Донбасса и Киева обсудили вопрос соблюдения устойчивого режима прекращения огня.