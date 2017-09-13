Кабмин ФРГ заявил, что не знает о поставках оружия из США сирийским повстанцам

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БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. МИД и минэкономики Германии не располагают информацией о том, что США поставляли через авиабазу в немецком Рамштайне оружие из стран восточной Европы сирийским повстанцам. Об этом представители ведомств заявили на брифинге в Берлине в среду.
"Мы не знаем об этом", - сказал спикер внешнеполитического ведомства Мартин Шефер. "Правительство не имеет сведений о том, что это происходит. Мы исходим из того, что США руководствуются законодательством ФРГ", - добавила представитель минэкономики.
Во вторник газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что американские военные используют свою базу в Германии для организации поставок оружия в Сирию. При этом США не запрашивали разрешение у германской стороны, как это предусмотрено законодательством.
В частности, издание утверждает, что ЦРУ проводит операцию под кодовым названием Timber Sycamore, в рамках который осуществляет обучение и оснащение Свободной сирийской армии и других группировок, ведущих борьбу с правительством президента Башара Асада. Для этого американские частные военные компании скупают в странах восточной Европы оружие советского образца, чтобы потом правдоподобно отрицать участие ЦРУ в программах поддержки боевиков.
Журналистам удалось проследить маршруты поставок. Так, оружие производилось на заводах в Сербии, Боснии, Чехии и Казахстане и поставлялось в Турцию и Иорданию через порты в Румынии и Болгарии, а также через американскую базу Рамштайн в Германии.
Использование США авиабазы Рамштайн ранее неоднократно подвергалось критике. Правозащитники считают, что Вашингтон нарушает законодательство ФРГ и международное право, например, тем, что проводит операции с использованием ударных беспилотников, в частности в Афганистане или Сомали, через Рамштайн.