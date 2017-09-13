В Таиланде закрыли расследование по делу о халатности экс-премьера

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БАНГКОК, 13 сентября. /ТАСС/. Национальная антикоррупционная комиссия Таиланда закрыла расследование по делу о халатном исполнении своих обязанностей экс-премьером Йинглак Чинават во время наводнения в 2011 году. Об этом в среду сообщил глава комиссии Ватчарапоном Прасанратакитом.
Чинават подозревалась в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, в результате которых якобы не удалось избежать разгула стихии. В результате сильнейшего наводнения, во власти которого шесть лет назад оказались 65 из 77 таиландских провинций, экономике королевства был нанесен ущерб в размере свыше $1 млрд. "Комиссия не нашла оснований считать кого-либо ответственным за последствия наводнения", - отметил Прасанратакитом.
Национальная антикоррупционная комиссия Таиланда в 2014 году уже признавала Йинглак Чинават виновной в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей. Впоследствии материалы расследования были переданы в Верховный суд королевства, который должен был 25 августа огласить вердикт по этому делу. Однако Чинават за день до суда тайно покинула страну и, предположительно, скрылась в Объединенных Арабских Эмиратах.