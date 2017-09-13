МИД Франции назвал суверенным решение Турции о приобретении систем С-400 у РФ

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Турция приняла "суверенное решение" о приобретении у России зенитной ракетной системы С-400, и члены НАТО не в праве его комментировать, но и не отказывают Анкаре в дальнейшей поддержке. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

"Закупки Турцией военного оборудования у России относятся к суверенному выбору, который не уместно комментировать членам Североатлантического альянса", - сказала она.

При этом дипломат подчеркнула, что "Турцию серьезно поддерживают ее союзники по НАТО, чтобы противостоять региональным угрозам ее безопасности". "Так, начиная с 2013 года по запросу Турции Североатлантический альянс развернул системы противоракетной обороны на востоке страны. Был также принят пакет мер по обеспечению безопасности, который для Турции включает облеты воздушного пространства самолетами дальнего радиолокационного обнаружения НАТО (AWACS), а также более частые заходы в порты постоянных военно-морских сил НАТО", - напомнила представитель французского МИД.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара подписала с Россией соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 и он готовится к исполнению.

После этого официальный представитель Пентагона Джонни Майкл заявил ТАСС, что США недовольны решением Анкары закупить у РФ С-400. Он также отметил, что "Турция продолжает проявлять интерес к противоракетным системам, разрабатываемым союзниками по НАТО, в том числе США". В июле свои опасения в отношении соглашения между Турцией и РФ также высказал министр обороны США Джеймс Мэттис.