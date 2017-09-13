Германия: напряженной предвыборной гонки не получается

Нынешнюю избирательную кампанию в ФРГ многие называют скучной. Еще около года назад мало кто мог с уверенностью сказать, что блок Ангелы Меркель будет столь уверенно удерживать внушительный отрыв от социал-демократов. Тогда на популярности канцлера негативно отражался миграционный кризис и ее решение открыть границы для беженцев со всеми вытекающими из этого последствиями. Рейтинги стремительно падали, электорат уходил к правым популистам, и, казалось, все это играло на руку третьей стороне - Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Сейчас же, согласно опубликованным в среду данным опроса общественного мнения, консервативный блок Меркель - Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) - пользуется поддержкой 37% избирателей. За СДПГ во главе с лидером Мартином Шульцем готовы голосовать 23% электората. Социал-демократы еще полгода назад и предположить не могли, что отставание будет столь серьезным. Тем интереснее вспомнить, что происходило во внутренней политике ФРГ за последние месяцы и как это повлияло на рейтинги основных партий.

Декабрь. Съезд ХДС и сложное решение Меркель

Предвыборную борьбу Меркель начала, пусть и условно, в декабре прошлого года, произошло это на съезде Христианско-демократического союза в городе Эссен. Мероприятие ознаменовалось тем, что канцлер избрала для своей речи, значительная часть которой была посвящена миграционной теме, довольно жесткую риторику.

Нужно напомнить, что на тот момент позиции Меркель даже в рядах собственной партии были не то чтобы шаткими, но вполне себе спорными. На съезде же, столь однозначно взяв курс вправо, она показала однопартийцам, что готова ужесточать политику, когда того требует ситуация.

Не секрет, что неоднозначная политика канцлера в отношении беженцев отбрасывала тень и на ХДС как на политическую силу в целом, и на каждого отдельного члена партии. Популярность Меркель и ее партии связаны самым тесным образом - падает ее рейтинг, падает и уровень поддержки христианских демократов. В этих условиях было бы наивно требовать тотального единодушия в рядах однопартийцев, а именно это в тот момент крайне необходимо было канцлеру, чтобы избежать внутрипартийных дрязг.

Меркель на том съезде переизбрали председателем ХДС, технически открыв ей путь к четвертому сроку во главе кабинета министров. Сама она при этом признавалась, что решение вновь пойти на выборы далось ей непросто - после длительного периода самоанализа и попытки понять, получает ли она до сих пор удовольствие от работы на посту главы кабмина.

Январь. Ответ СДПГ

Выждав, пока оппоненты определятся со стратегией и кандидатом на предстоящую кампанию, социал-демократы произвели масштабные перестановки в собственной партии. 24 января 2017 года на пост председателя СДПГ был выдвинут бывший председатель Европарламента Мартин Шульц. Экс-глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер был выдвинут в президенты, а его прежнюю должность министра иностранных дел занял Зигмар Габриэль. Такая встряска обернулась для "красных" стремительным ростом политических рейтингов - на стыке января и февраля социал-демократы сенсационно сравнялись по популярности с партией Меркель.

Тогда политологи и СМИ в поисках емкого термина для всего происходящего во внутренней политике остановились на словосочетании "эффект Шульца". В действительности же никто не мог дать внятного ответа на вопрос, почему рейтинги "красных" за столь короткое время сравнялись с рейтингами консерваторов. Шульц на тот момент даже не имел возможности развернуто рассказать обществу о своих взглядах на насущные вопросы внутренней и международной политики, а работа над программой, с которой социал-демократы собирались идти на выборы, только велась.

Вопрос был в том, насколько долгосрочен будет этот эффект, сможет ли лидер социал-демократов извлечь дивиденды и конвертировать социологические успехи в политические.

Апрель и май. 3:0 в пользу Меркель

Но весной все вновь встало на свои места. В апреле-мае прошли региональные выборы в трех федеральных землях, везде социал-демократы проиграли консерваторам. Стало понятно, что "эффект Шульца" был временным явлением и именно сейчас себя исчерпал.

26 марта СДПГ уступила ХДС в федеральной земле Саар, 7 мая в - Шлезвиг-Гольштейне, но самое болезненное поражение "красные" потерпели 14 мая в Северном Рейне - Вестфалии. В этом субъекте федерации они доминировали с 1966 года с коротким перерывом на пять лет - с 2005 по 2010 год. Однако в решающий момент, когда надо было брать голоса в своей традиционной земле и на равных с христианскими демократами начинать борьбу перед выборами в Бундестаг, они сенсационно проиграли.

К началу лета отрыв консерваторов от социал-демократов уже установился на уровне 14 процентных пунктов. Таким он остается и по сей день.

Почему так произошло

Почему партии Меркель, вопреки не самым выгодным исходным позициям в начале года, удается удерживать столь комфортный отрыв от ближайшего оппонента? Самое главное - у консерваторов получилось уладить миграционный кризис. Никакая внешняя политика не влияет на настроения электората так, как ситуация внутри страны, а ситуация эта стабилизировалась. Сейчас в Германию больше не прибывают по десять тысяч беженцев ежедневно, ситуация с распределением и регистрацией иностранцев в целом находится под контролем.

В ходе нынешней предвыборной кампании канцлер делала упор на повышении уровня безопасности, увеличении численности полицейских. По сути, все это является продолжением тех мер, которые действующее правительство принимало в последний год. Таким образом кабмин исправлял свои же упущения в вопросах безопасности, позволившие в конечном итоге исламисту в конце 2016 года осуществить теракт на берлинском рождественском рынке. Такая работа над ошибками, как показывают рейтинги, и убедила электорат.

Кроме того, Меркель умело распорядилась нестабильной обстановкой в мире. На Ближнем Востоке идет война с террористами, Европейский союз на фоне роста успеха популистов лишился Великобритании, в США президентом стал Дональд Трамп, которого в Европе считают человеком далеким от идеалов свободного общества, не удается урегулировать кризис на Украине.

Германского канцлера и раньше - еще во время финансовых неурядиц в Греции - называли якорем европейкой стабильности. Можно сказать, что рейтинги отражают нежелание немцев идти на эксперименты в столь неопределенных условиях.

Что в других партиях

Интригой на предстоящих выборах является, пожалуй, лишь вопрос, кто финиширует на третьем месте. Пока борьба за эту позицию идет довольно упорная. Вперед постоянно вырывается то правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), то Левая партия. Согласно различным опросам общественного мнения, за них готовы проголосовать по 9-10% избирателей.

Впрочем, в случае с АдГ ситуация неопределенная - социологи признают, что точно предсказать ее рейтинги не представляется возможным. Во-первых, у партии неоднозначная, если не сказать плохая, репутация и не всегда сторонники открыто говорят о своем намерении за нее проголосовать. Во-вторых, социологи не до конца представляют себе, какая структура у избирательной базы АдГ, потому что партия была основана только в 2013 году и к настоящему моменту представлена лишь в региональных парламентах, но не в Бундестаге. По этой же причине нет статистических данных, благодаря которым можно было бы достаточно глубоко проанализировать тенденцию изменения рейтингов.

Все это говорит о том, что результат АдГ может по итогам голосования оказаться выше прогнозируемого. Не исключен и обратный вариант, особенно с учетом того, что правые популисты в последнее время постоянно оказываются в центре скандалов. При этом тенденция в опросах для правых скорее отрицательная - в начале года у них были стабильные 12-13% поддержки, сейчас - лишь 8-10%.

Заметным участником предвыборной гонки в последние недели стала Свободная демократическая партия (СвДП) и ее лидер Кристиан Линднер. В августе он выступил с довольно неожиданным для немецких либералов заявлением, предложив временно заморозить вопрос вокруг Крыма и попытаться решать с Россией вопросы другого характера. С Линднером не согласился никто, кроме "Альтернативы для Германии".

Потом Линднер напомнил, что ФРГ должны будут покинуть все беженцы, которые приехали сюда за последние несколько лет. Он ссылался на международное право и на немецкие законы, где говорится, что иностранцы могут быть депортированы, когда у них на родине нормализуется обстановка. В принципе, об этом раньше говорила и Меркель, но примечателен тот факт, что данную тему подняли в либеральных кругах.

Не секрет, что СвДП метит в правительство под руководством Меркель. Этим можно объяснить тот факт, что Линднер поднимает в последнее время темы для себя не свойственные. Рейтинги либералов сейчас находятся на уровне 7-9%, для них это относительный успех, поскольку четыре года назад они вообще не преодолели пятипроцентный барьер и не попали в Бундестаг. К слову, если ХДС/ХСС все же удастся сформировать коалицию с СвДП, то Линднер может возглавить министерство иностранных дел Германии.

До выборов полторы недели

Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября, по их итогам будет определен новый состав правительства и назначен канцлер. Оставшиеся до голосования дни являются решающими, поскольку около 26% избирателей до сих пор не определились с тем, за кого отдадут голос. Меркель, Шульц и лидеры других партий почти каждый день выступают по телевидению, на улицах и площадях немецких городов в попытке привлечь неопределившийся электорат.

В оставшиеся полторы недели политические силы будут пытаться выправить или укрепить свои рейтинги. Повлияет ли это на нынешнее положение дел, покажет время.

Антон Долгунов