Полиция Украины завела дело о хулиганстве по факту пересечения Саакашвили госграницы

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Полиция Львовской области открыла третье уголовное дело в связи с пересечением границы Украины экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Об этом в среду сообщили в пресс-службе полиции региона.

"В рамках расследования уголовного производства по факту событий на контрольном пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе следователями добавлена правовая квалификация по еще одной статье Уголовного кодекса - ч. 3 ст. 296 ("Хулиганство")", - проинформировали в полиции.

В рамках расследования инцидента на границе полиция Львовской области сформировала объединенную следственную группу, которая опрашивает очевидцев и участников событий на "Шегини".