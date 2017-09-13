Правительство Украины поручило МИД, МВД и СБУ усложнить россиянам въезд в страну

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КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило меры по реализации вступившего в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 10 июля 2017 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории Украины".
Так, министерство иностранных дел и Служба безопасности Украины (СБУ) должны до 30 сентября утвердить перечень стран, которые входят в зону повышенного миграционного риска. В рамках выполнения требований документа МИД вместе с СБУ должны включить в перечень стран Российскую Федерацию и уведомить об этом кабмин и СНБО.
До 20 сентября министерство внутренних дел (МВД), миграционная служба и министерство регионального развития должны заняться усовершенствованием законодательства о порядке регистрации места жительства/пребывания на территории Украины иностранцев.
МВД, Госпогранслужбе и другим ведомствам до 30 сентября поручено усилить контроль за пересечением украинской границы иностранцами, лицами без гражданства, в том числе и гражданами РФ.
До 30 октября МИД, МВД, миграционная служба, Госпогранслужба должны реализовать идею о пересечении украинской границы гражданами России с использованием заграничных паспортов, которые имеют биометрические данные. В свою очередь СБУ поручено проработать вопрос внедрения предварительного электронного сообщения иностранцами о въезде на Украину.