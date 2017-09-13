Министр культуры и информации Саудовской Аравии стал гостем Клуба главредов в ТАСС

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр культуры и информации Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад стал в среду гостем Клуба главных редакторов ведущих российских средств массовой информации. Доверительная беседа, продолжавшаяся около полутора часов, состоялась на площадке ТАСС.
Министр рассказал о подготовке запланированного на начало октября визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию, о позиции Эр-Рияда по ситуации в ближневосточном регионе, а также поделился своим видением возможностей в борьбе с терроризмом.
Кроме того, министр представил приоритетные направления сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией, в частности, в экономической и культурной сферах. Собравшиеся поговорили и о традициях двух стран, а также о том, какие шаги можно предпринять для улучшения взаимопонимания.