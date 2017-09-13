Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международные следователи изучают данные, полученные от России по крушению MH17

Международная панорама
13 сентября, 17:04 UTC+3 ГААГА ГААГА 13, сентября. /ТАСС

Официальный представитель голландской прокуратуры при этом добавил, что не может сказать, как много времени займет процесс изучения данных

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГААГА, 13 сентября. /ТАСС/. Международные следователи изучают новую информацию по крушению Boeing на Украине, предоставленную Российской Федерацией. Об этом сообщил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель голландской прокуратуры Вим де Бран.

СПЕЦПРОЕКТ

Эксперимент "Алмаз-Антея". Новая презентация концерна с наиболее вероятной версией крушения Boeing

ТАСС публикует детальное описание версии событий, произошедших в небе над Донецкой областью Украины

"Новая информация, полученная Совместной следственной группой от Российской Федерации, в настоящее время изучается", - подчеркнул он, добавив, что не может сказать, как много времени займет этот процесс и какую ценность представляют эти данные для специалистов, ведущих расследование.

Касаясь готовности властей провозглашенной Донецкой народной республики передать найденные в последнее время на месте крушения останки жертв трагедии, де Бран заявил, что этот вопрос находится не в ведении прокуратуры и посоветовал обратиться в министерство безопасности и юстиции Нидерландов.

В августе генеральная прокуратура РФ повторно передала компетентным органам Королевства Нидерландов радиолокационные данные о воздушной обстановке в момент крушения лайнера в июле 2014 года. Изначально информация была направлена в октябре 2016 года, однако после ее изучения голландская сторона попросила конвертировать данные в формат ASTERIX разработанный Европейской организацией по безопасности воздушной навигации и признаваемый во всем мире.

Смотрите также

Генпрокуратура РФ передала Нидерландам дополнительные материалы о катастрофе MH17

Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17

ДНР готова передать Голландии останки жертв с места крушения MH17

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина Нидерланды
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более 20 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва
2
Источник: при обыске у замглавы ФСИН обнаружены коллекция часов и крупная сумма денег
3
Партнеры "Газпрома" по "Северному потоку - 2" могут пересмотреть схему финансирования
4
Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности
5
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
6
Международные следователи изучают данные, полученные от России по крушению MH17
7
ФСБ задержала в Самаре лидера террористической ячейки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама