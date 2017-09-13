Международные следователи изучают данные, полученные от России по крушению MH17

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ГААГА, 13 сентября. /ТАСС/. Международные следователи изучают новую информацию по крушению Boeing на Украине, предоставленную Российской Федерацией. Об этом сообщил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель голландской прокуратуры Вим де Бран.
"Новая информация, полученная Совместной следственной группой от Российской Федерации, в настоящее время изучается", - подчеркнул он, добавив, что не может сказать, как много времени займет этот процесс и какую ценность представляют эти данные для специалистов, ведущих расследование.
Касаясь готовности властей провозглашенной Донецкой народной республики передать найденные в последнее время на месте крушения останки жертв трагедии, де Бран заявил, что этот вопрос находится не в ведении прокуратуры и посоветовал обратиться в министерство безопасности и юстиции Нидерландов.
В августе генеральная прокуратура РФ повторно передала компетентным органам Королевства Нидерландов радиолокационные данные о воздушной обстановке в момент крушения лайнера в июле 2014 года. Изначально информация была направлена в октябре 2016 года, однако после ее изучения голландская сторона попросила конвертировать данные в формат ASTERIX разработанный Европейской организацией по безопасности воздушной навигации и признаваемый во всем мире.